Lage uitstoot, geluidsarm en een high-end Li-ion accupakket. De WeedMaster eM brengt milieuvriendelijk onkruid bestrijden naar een hoger level. Tijdens de beurs Groentechniek Holland lanceert Waterkracht (stand 5.14) haar eerste model met accuaandrijving. De WeedMaster eM die vanaf voorjaar 2020 verkrijgbaar is, kan een volle dag elektrisch en milieuvriendelijk onkruid bestrijden. De machine is geluidsarm waardoor goed inzetbaar op locaties waar geluidshinder niet wenselijk is bijvoorbeeld: kerkhoven, binnensteden, parken, schoolpleinen etc. In tijden van fijnstofdiscussies en glyfosaat verboden moeten fabrikanten van apparatuur voor onkruidbestrijding voorop lopen in de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën. Het gaat niet langer alleen om het chemicaliënvrij verwijderen van onkruid op een milieuvriendelijke manier, maar dit moet ook steeds vaker emissievrij en geluidsarm gebeuren. De WeedMaster eM is als enige in zijn soort standaard voorzien van een high-end Li-ion accupakket waardoor de eM gebruikt kan worden voor ca. 6 uur onkruidbestrijding of ca. 3 uur hogedrukreiniging. Deze elektrisch aangedreven machine bouwt voort op de kokend heet water techniek en heeft een zeer lage uitstoot. De WeedMaster eM kan op elk merk voertuig worden opgebouwd en wordt op de beurs gecombineerd met de Alke ATX 340ED, een elektrisch voertuig uitgerust met een vierpersoonscabine en een indrukwekkende actieradius van 150 km. De Alke ATX 340ED is een langzaam verkeer voertuig met een trekvermogen van 3.000 kg en biedt het comfort van een personenauto. De Alke ATX 340 ED is voorzien van een automatische versnelling en een laadvermogen van 1.600 kilo. Hierdoor blijft er naast de WeedMaster eM en een watertank van 500 liter nog voldoende laadvermogen over om bijvoorbeeld tuingereedschap mee te nemen.

GroenTechniek Holland, Biddinghuizen, 10-12 september 2019. Klik hier voor informatie.