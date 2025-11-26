Euronature officiële partner van British Naturism

Euronature en British Naturism slaan de handen ineen. Beide partijen zijn een officieel partnerschap aangegaan met als doel het naturistisch toerisme verder te stimuleren. Het ruime Euronature-vakantieaanbod moet Britse naturisten inspireren om nieuwe Europese bestemmingen te ontdekken. Bovendien wordt door de samenwerking het netwerk van naturistische organisaties versterkt en wordt Euronature zichtbaarder op de Britse markt.

Een sterke combinatie

De samenwerking brengt twee invloedrijke partijen bij elkaar. British Naturism – in 1964 ontstaan na een fusie en met ongeveer 10.000 leden – is de officiële vereniging voor naturisten in het Verenigd Koninkrijk. Euronature – sinds 2024 onderdeel van campingspecialist ACSI – is dé specialist in naturistenvakanties in Europa. Het Nederlandse bedrijf heeft ruim 30 jaar ervaring en beschikt over een zorgvuldig geselecteerd aanbod van meer dan 130 campings, resorts en accommodaties. Dit geeft naturisten de mogelijkheid om te genieten van een comfortabele vakantie op de mooiste locaties.

Voordelen voor leden van British Nature

Leden van British Nature gaan de voordelen direct zelf ervaren. Zij profiteren voortaan van exclusieve voordelen bij het boeken van een naturistenvakantie via Euronature. Daarnaast zullen British Nature en Euronature samenwerken aan gezamenlijke promoties, communicatiecampagnes en evenementen.

Gezamenlijk doel

Zowel Euronature als British Nature is verheugd over het partnerschap. Beide partijen vinden elkaar in de ambitie om naturisme op een positieve manier te promoten. “Wij zetten ons al jaren in voor promotie en normalisering van naturisme”, geeft British Nature-voorzitter Colin Taylor aan. “Onze leden zijn altijd op zoek naar nieuwe reisinspiratie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dankzij de samenwerking met Euronature kunnen we hen nu nog beter van dienst zijn.”

Ook Pieter Melieste, manager Euronature, is positief gestemd. “We zijn trots op dit partnerschap. Het stelt ons in staat om nog meer naturisten te bereiken, te inspireren en te ondersteunen in hun zoektocht naar een zorgeloze, respectvolle en authentieke vakantie-ervaring. Het past binnen onze ambitie om meer internationale samenwerking te zoeken en op die manier het naturisme positief op de kaart te zetten.”