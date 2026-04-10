Europa favoriet deze meivakantie

Nederlanders blijven ook in 2026 op reis gaan in de meivakantie, maar maken daarbij andere keuzes dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van boekingsdata van dé VakantieDiscounter voor vertrekdata tussen 18 april en 3 mei, vergeleken met dezelfde periode in 2025. Vakantiegangers kiezen deze meivakantie vaker voor bestemmingen binnen Europa en geven gemiddeld minder uit per persoon.

Meer Europa, minder lang weg

Het aandeel meivakanties binnen Europa (inclusief Turkije) stijgt van 85% naar ruim 89%, terwijl het aandeel bestemmingen buiten Europa afneemt. Turkije blijft meivakantiebestemming nummer 1, Spanje is de grootste stijger en Egypte en Tunesië verliezen terrein.

Ook in bestedingen is een trend zichtbaar. De gemiddelde reissom per persoon daalt met ruim 4%. “Vakantiegangers blijven de zon opzoeken, maar kiezen dit jaar vaker voor vertrouwde en dichtbijgelegen bestemmingen,” zegt Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. “Europa voelt voor veel mensen als een zekere en toegankelijke keuze. We zien ook dat mensen bewuster omgaan met hun vakantiebudget. Door iets korter te gaan of dichter bij huis te blijven, houden ze grip op de kosten zonder de vakantie over te slaan.”

Egypte laat voorzichtig herstel zien

Begin maart lag het aantal boekingen naar Egypte voor de meivakantie duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met op het dieptepunt circa 50% daling. Richting eind maart en begin april trekt de vraag voorzichtig aan, al blijft het niveau nog onder dat van vorig jaar (circa -30%).