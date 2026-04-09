Miljoenste bezoeker voor Almere Jungle feestelijk onthaald

Op woensdag 8 april heeft Almere Jungle de mijlpaal van één miljoen bezoekers bereikt. De eer viel onverwacht te beurt aan familie Broere, die bij binnenkomst feestelijk werd verrast door medewerkers, confetti en muziek.

“Als ik terugdenk aan hoe dit allemaal begon met de simpele overtuiging dat zorg voor mens en dier hand in hand kunnen gaan, dan ben ik ontzettend trots op hoe ver we zijn gekomen. In 2016 ontvingen we onze dierentuinvergunning en begon het echte avontuur. Dat wij nu onze miljoenste bezoeker mogen verwelkomen, is voor mij het bewijs dat Almere Jungle iets heel bijzonders is. Dit park leeft, dit park groeit, en dit park raakt mensen”, aldus Robert Loose, directeur Almere Jungle.

Een verrassing die niemand zag aankomen

Rond 15:00 uur liep een medewerker op familie Broere af met een paal waarop een grote knop prijkte. “Of ze even wilden drukken?” Dat wilden ze wel. Wat volgde, zullen ze nooit meer vergeten. Zodra de knop werd ingedrukt, klonk het vertrouwde Almere Jungle-lied. Confetti dwarrelde neer en van achter de entree verschenen medewerkers die applaudisserend de familie naar binnen loodsten. Mascotte A-Jay wachtte hen al op, samen met een symbolische cheque.

Een prijzenpakket vol Jungle-beleving

Mike van Mourik, verantwoordelijk voor de parkbeleving, overhandigde oma Broere en haar kleinkinderen een royaal prijzenpakket: jaarabonnementskaarten, een cadeaupakket en een bijzonder jungleboeket. Maar er was nog meer: familie Broere mocht zelf een dier kiezen om te adopteren. Ze kozen een waterschildpad en kregen direct daarna een persoonlijke meet-and-greet.

“Dit had ik nooit verwacht”

De reactie van de familie: “We kwamen gewoon voor een leuk dagje uit en dan gebeurt dit”. Het gezin genoot zichtbaar van alle aandacht. Na de prijsuitreiking bezochten ze het park om de opgevangen dieren te zien en de natuur met alle zintuigen te beleven.

Afbeelding: Rita Broere drukt samen met haar kleinkinderen op de grote knop. Confetti spuit alle kanten op, het Almere Jungle-lied klinkt door het park en medewerkers juichen hen toe. Foto: Jolanda van Hemert