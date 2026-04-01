Wereldhavendagen kijkt vooruit naar 49e editie: “Samen het draagvlak en begrip voor de haven vergroten”

Afgelopen donderdag vond in de Van Ghentkazerne in Rotterdam de jaarlijkse aftrap van de Wereldhavendagen plaats. De 49e editie van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland vindt plaats op 4, 5 en 6 september 2026 in Rotterdam. Tijdens de kick-off sprak de organisatie haar ambitie uit: talloze bedrijven en instellingen een platform bieden om de veranderende Rotterdamse haven, met al haar uitdagingen en kansen, laten zien aan het grote publiek.

Na een welkomstwoord van commandant Jan ten Hove van de Van Ghentkazerne, schetste Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen, de doelstellingen voor de aankomende editie aan het publiek van zo’n 200 vertegenwoordigers van talloze (haven)bedrijven en andere organisaties:

“We streven ernaar om daadwerkelijk samen bij het brede publiek het draagvlak en begrip te vergroten voor de Rotterdamse haven en haar economische en maatschappelijke waarde. De Rotterdamse haven staat voor grote opgaven: de energietransitie, geopolitieke verschuivingen en de druk op leefbaarheid en veiligheid. Hoe houden we de haven sterk, weerbaar en aantrekkelijk? Dat is het verhaal dat we dit jaar samen met jullie willen vertellen. Niet als abstract vraagstuk, maar als iets dat het leven van iedere Rotterdammer raakt.”

Terugkerende succesnummers

Tijdens de Wereldhavendagen presenteren zo’n 150 bedrijven en instellingen zich aan een publiek van zo’n 400.000 bezoekers: van partners en sponsors zoals Port of Rotterdam en de Koninklijke Marine, tot de gemeente, veiligheidsdiensten en innovatieve start-ups. Uiteraard keren de spectaculaire shows op het water en de excursies naar het havengebied terug. Het MATCH Career Event, dit jaar in de Cruise Terminal, biedt opnieuw een platform voor studenten, young professionals en werkzoekenden die hun toekomst in de haven zoeken. De vorig jaar succesvolle Hackathon is deze editie in het Nieuwe Luxor, waarbij studenten van universiteiten, hogescholen en mbo’s aan de slag gaan met vraagstukken uit de haven.

De Zonnebloem als goed doel

Ook kondigde de Wereldhavendagen aan dat Nationale Vereniging De Zonnebloem gekozen is als goed doel voor de 49e editie. De Zonnebloem zet zich al meer dan 75 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking: ruim 30.000 vrijwilligers maken activiteiten en vakanties mogelijk voor meer dan 100.000 deelnemers. Tijdens de Wereldhavendagen is het 115 meter lange, aangepaste vakantieschip MPS de Zonnebloem voor iedereen te bezoeken aan de Westerkade.

Een evenement voor iedereen

De keuze voor De Zonnebloem sluit bovendien aan bij de stappen die de Wereldhavendagen dit jaar zet op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit, naar aanleiding van het ‘Jaarprogramma Toegankelijkheid’ van partner Rotterdam Festivals, waar de Wereldhavendagen koploper van is. De Zonnebloem adviseert de organisatie daarom over de inrichting van het terrein en de voorzieningen.

Sabine Bruijnincx: “De keuze voor De Zonnebloem sluit perfect aan bij onze ambities op het gebied van toegankelijkheid. Samen maken we het evenement toegankelijker en inclusiever, zodat ook mensen met een lichamelijke, auditieve of visuele beperking de haven kunnen bezoeken en beleven.”

Aftellen naar de 50e editie

Met de 49e editie in het vooruitzicht, keek de organisatie ook vooruit naar het jubileum in 2027. Uiteraard zal de 50e editie van het evenement zelf nog grootser dan normaal worden gevierd. Sabine Bruijnincx: “We willen al die bijzondere verhalen uit dat prachtige archief van 50 edities Wereldhavendagen, het heden en onze toekomst delen. Dit doen we via de media, op onze sociale kanalen én met onze partners in de stad. We streven ook naar een aantal live belevingen. Het moet een feestje worden voor alle Rotterdammers dat we samen met jullie willen vieren. Dus als je een idee hebt, of gewoon interesse: neem contact met ons op!”

Deelnemen aan de Wereldhavendagen?

Bedrijven en organisaties die hun verhaal willen vertellen aan een publiek van zo’n 400.000 bezoekers, kunnen zich op diverse manieren verbinden aan de Wereldhavendagen: van aanwezigheid op de kades en shows op het water tot excursies, arbeidsmarktactiviteiten en zakelijke arrangementen. Kijk voor meer informatie op wereldhavendagen.nl/deelnemen