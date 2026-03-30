Europa-Park Caravaning zet nieuwe standaard met volledig uitgeruste comfortplaatsen

Kampeerders die komend seizoen richting Zuid‑Duitsland trekken, worden bij aankomst op Europa‑Park Caravaning getrakteerd op een flinke upgrade. Alle 219 staanplaatsen zijn omgebouwd tot volledig uitgeruste comfortplaatsen die de kampeerbeleving naar een hoger niveau tillen. Waar dit op veel campings geldt als een extra luxe, is het hier voortaan de nieuwe norm.

Uit recente kampeeronderzoeken blijkt dat Nederlandse kampeerders steeds vaker kiezen voor dichtbij, groen en goed bereikbaar. Landen zoals Duitsland, met bossen, rivieren, rustige wegen en campings op korte rijafstand, staan dan ook jaar op jaar in de top van meest gekozen Europese bestemmingen. Tegelijkertijd groeit de wens om ‘net dat beetje extra gemak’ te hebben. Met de volledig uitgeruste comfortplaatsen biedt Europa‑Park Caravaning niet alleen luxe, maar ook het gemak van moderne voorzieningen die de kampeerbeleving van begin tot eind veraangenamen.

Europa-Park Caravaning beschikt over staanplaatsen in drie formaten (7, 9 en 11 meter), zodat zowel buscampers als grotere caravans of combinaties er comfortabel kunnen staan. Alle voorzieningen liggen binnen handbereik, zoals gratis wifi, elektra, water, grijswaterafvoer en een centraal loospunt voor zwart water.



Je vindt Europa‑Park Caravaning in Silver Lake City, een gebied dat voelt als een gezellig westernstadje met houten gevels en sfeerverlichting. De unieke sfeer wordt verder versterkt door typische activiteiten en -gerechten die de beleving compleet maken. Stel je voor: een gezellige avond in het Wilde Westen met je favoriete BBQ-gerecht, terwijl de sfeer van vroeger om je heen hangt.





Silver Lake City bestaat uit vier verblijfsopties:



Europa‑Park Caravaning (caravans, campers, vouwwagens)

Europa‑Park Camping (voor tentkampeerders)

Tipi Town (met huifkarren, blokhutten, tipitenten en Western Houses)

Riverside Western Lodge (opening juni 2026)



Alle voorzieningen liggen op loopafstand, waardoor de auto na aankomst vrijwel niet meer nodig is.



Daag jezelf uit met een potje minigolf.

Geniet in een van de diverse restaurants en bars.

Proef lokaal gebrouwen bier in de nieuwe brouwerij (vanaf zomer 2026).

Duik in een virtuele wereld met YULLBE VR (eveneens vanaf zomer 2026).

Begin de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet.

En niet te vergeten; een bezoek aan Europa-Park en/of waterpark Rulantica!



Ideale tussenstop richting Zuid‑Europa



Dankzij de ligging vlak bij de snelweg A5 vormt Europa‑Park Caravaning een natuurlijke tussenstop voor kampeerders op weg naar Zuid-Europa. Veel reizigers breken hun reis bewust op met een overnachting in de groene omgeving van Zuid‑Duitsland, vaak gecombineerd met een bezoek aan Europa‑Park en/of Waterwereld Rulantica. De combinatie van bereikbaarheid, rust en voorzieningen maakt het een populaire plek voor gezinnen en andere reizigers.