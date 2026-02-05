Europa-Park in 2026: meer belevenissen dan ooit

2026 wordt een bijzonder jaar voor Europa-Park-bezoekers. Zij kunnen zich verheugen op vele nieuwigheden in Duitslands grootste attractiepark dat al 10 keer op rij is uitgeroepen tot beste park ter wereld.

Europa-Park is geïnspireerd op verschillende Europese landen. Je vindt er meer dan 100 attracties en shows, 14 achtbanen en 18 themagebieden. Elk jaar wordt geïnvesteerd in nieuwe belevenissen die een bezoek nog magischer maken. Europa-Park is niet alleen een must-visit voor families, maar biedt ook volop avontuur voor koppels en vriendengroepen. Met het spectaculaire waterpark Rulantica en unieke overnachtingsmogelijkheden, biedt het Europa-Park Resort alles voor een onvergetelijk verblijf.

Monaco: nieuw themagebied in 2026

Vanaf 2026 komt Monaco naar Europa-Park als het 18e themagebied, gelegen rondom de iconische achtbaan Silver Star. Dit nieuwe gebied brengt de luxe van de Franse Rivièra, met mediterrane flair, chique jachthavens en smakelijke culinaire hoogstandjes naar Duitsland. Ook kun je hier bijzondere auto’s bewonderen die zijn verzameld door Prins Albert II van Monaco.

Nieuwe 4D-film met Snorri: avontuur voor het hele gezin

De geliefde Rulantica-mascotte Snorri krijgt dit seizoen voor het eerst een 4D-film, exclusief te zien in het Magic Cinema 4D. De film combineert humor, avontuur en indrukwekkende effecten; ideaal voor zowel gezinnen die Europa-Park al kennen, als bezoekers die voor het eerst kennismaken met Snorri en de betoverende wereld van Rulantica.

Nieuwe shows: entertainment op topniveau

Europa-Park staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige entertainment en ook dit seizoen worden diverse nieuwe shows geïntroduceerd. Gasten kunnen rekenen op nieuwe dans- en acrobatiekshows, live acts in de themagebieden, een update van de parade en leuke muzikale verrassingen. Shows zijn een belangrijk onderdeel van de Europa-Park-beleving en vormen een welkome afwisseling tussen de adrenaline van de attracties.

Rulantica: waterpret het hele jaar door

Rulantica, het unieke waterpark van Europa-Park, blijft een topbestemming voor waterliefhebbers. Het in- en outdoor park biedt meer dan 50 glijbanen en waterattracties; van Europa’s grootste speedglijbaan Vikingløp tot een buitenzwembad in een vulkaanlandschap. Van mei tot september is ook de spectaculaire buitengebied Svalgurok toegankelijk.

Westernstadje Silver Lake City groeit verder

Het populaire westernstadje Silver Lake City breidt zich in 2026 verder uit. Naast de bestaande blokhutten, huifkarren, Western Houses en tipi’s zijn alle staanplaatsen voor tenten, caravans en campers onlangs vernieuwd. Hoogtepunt is de opening in juni van de nieuwe Riverside Western Lodge met 119 knusse kamers. Ook als je er niet overnacht is er in Silver Lake City genoeg te beleven; van een eigen brouwerij waar je vers Europa-Park-bier kunt proeven, de nieuwe Gold Rush Golf-minigolfbaan tot het all-you-can-eat-buffet in Diner Station en VR-avonturen in de nieuwe YULLBE GO-locatie.

Resortbeleving: hotels, wellness en gastronomische topklasse

De zes 4-sterren (superior) themahotels van Europa-Park behoren tot de best beoordeelde hotels van Duitsland. De hotels hebben een zeer gunstige ligging. Vijf hotels liggen aan de rand van het attractiepark en hebben een eigen ingang naar het park, één hotel (“Krønasår”) ligt bij waterpark Rulantica en biedt een gratis shuttle van en naar het attractiepark aan. Hotelgasten mogen de parken eerder betreden en kunnen daarnaast gebruik maken van 5 zwembaden, 2 waterspeelplaatsen voor kinderen en uitgebreide wellness- en saunafaciliteiten.

In het resort bevindt zich ook Eatrenalin. Dit is een unieke eet-beleving (fine dining) waarbij gastronomie, multimedia en beweging samensmelten tot een spectaculaire reis voor je zintuigen. Hier wordt eten een belevenis op zich!

Europa-Park is het grootste attractiepark van Duitsland en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers uit heel Europa. Het park ligt in Rust, in het Zwarte Woud, aan de rand van de Elzas, en is goed bereikbaar met de auto (5,5 uur vanaf Utrecht), bus, vliegtuig of trein. Het resort combineert attracties, shows, een groot waterpark en hoogwaardige hotels tot een complete bestemming voor gezinnen, koppels en vriendengroepen. Kijk voor meer informatie, openingstijden en toegangsprijzen op europapark.de.