Consumentenoordeel en expertjury bepalen de Leukste Uitjes van Nederland

Op donderdag 12 februari worden de winnaars van de leukste uitjes per provincie en landelijk bekend gemaakt tijdens de vakbeurs Dagrecreatie Live in Gorinchem. Deze verkiezing van het Leukste Dagje Uit is een voortzetting van het initiatief dat de ANWB de afgelopen jaren had neergezet. Ook zij maakten gebruik van een stemming door consumenten. Daar is nu een extra oordeel van een vakjury aan toegevoegd – met dank aan de expertise van de studenten en docenten van de Breda University of applied sciences (BUas).

De genomineerden zijn al eerder via een publieksstemming (op go-kids.nl) bepaald. Door het toevoegen van een vakjury wordt de award nog waardevoller voor de winnaars. Zij ontvangen immers ook een certificaat met daarop scores op verschillende bedrijfsonderdelen. Daarmee krijgen zij inzicht in de verbetermogelijkheden die de experts nog zien in hun aanbod.

De beoordelingscriteria bieden ook een handvat voor andere dagattracties die structureel aan de kwaliteit van hun aanbod willen werken. Waarop wordt een dagrecreatieve dienst eigenlijk beoordeeld? Goof Lukken, Senior lecturer Attractions & Theme Parks Management, geeft alvast een opsomming:

Gastbeleving; daaronder vallen o.a. de attracties en de inrichting van het totaalconcept Gastvrijheid; hoe worden de gasten op het park / attractie ontvangen? Prijs / kwaliteitverhouding Toegankelijkheid; o.a. voor mensen met een beperking – maar hier heeft iedereen baat bij. Merkbeleving; is het park of de parkkarakter (IP) herkenbaar en heeft het een eigen karakter Welke vormen van entertainment zijn beschikbaar en hoe wordt die ervaren? Duurzame bedrijfsvoering Parkeren en logistiek

Nog méér kennis en netwerken op Dagrecreatie Live

De uitreiking van Het Leukste Dagje Uit bij de ANWB was altijd al hét netwerkmoment voor de dagrecreatieve sector. Die traditie wordt voortgezet, want alle ondernemers in deze sector (ook niet genomineerden) zijn welkom om de uitreiking bij te wonen; met een hapje en een drankje! Er is daarnaast ook nog een boeiend kennisprogramma en een beursvloer waarop toeleveranciers uit de dagrecreatie hun laatste innovaties tonen.

Onderdelen van Dagrecreatie Live zijn o.a.

Een talkshow over de toekomst van dagrecreatie o.l.v. Goof Lukken en met deskundige sprekers uit de sector; Timo van Boekel (Ginder/Dagattractie top 50), Rens Willemsen (General Manager Safaripark Beekse Bergen) en Anne van Rijn (van plattelandsattractie Geertjes Hoeve)

Speeddates met BUAS studenten (jouw toekomstige werknemers?)

Presentaties door vakspecialisten

Het Leukste Dagje Uit wordt georganiseerd door Go-Kids, in samenwerking met DPG Media (Leukstetickets.nl), Pretwerk.nl, Easyfairs (Recreatie Vakbeurs), Great Stay App en de BUas. Meer informatie en bezoekregistratie: www.recreatie-vakbeurs.nl/dag-recreatielive