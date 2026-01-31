AGROTECHNIEK HOLLAND EN GROENTECHNIEK HOLLAND 2026

VÓÓR START WERVING AL BIJNA DRIEKWART VOLGEBOEKT

Nog nooit was de belangstelling voor deelname aan AgroTechniek Holland (ATH) en GroenTechniek Holland (GTH) zo groot. “Terwijl de officiële acquisitie voor de komende editie nu van start gaat, is al ruim driekwart van de beursvelden gereserveerd. Via onze nieuwe loyaliteitsregeling voor exposanten van de laatste editie in 2024, hebben al veel marktleiders en grote, gerenommeerde A-merken uit de agro- en groensector hun deelname voor komend jaar bevestigd”, zegt beursmanager Willem Bierema. Een vliegende start voor de tweejaarlijkse Fedecom-vakbeurzen ATH en GTH, die van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 september 2026 plaatsvinden op het vertrouwde beursterrein in Biddinghuizen.

Sterke start dankzij nieuwe loyaliteitsregeling

De introductie van de nieuwe loyaliteitsregeling voor exposanten van de laatste editie in 2024 is enthousiast ontvangen. “Die sterke belangstelling laat zien dat de sector de beurzen ziet als hét vertrouwde ontmoetingsmoment voor innovaties, techniek en netwerken,” aldus Willem Bierema.

“We zijn trots dat zoveel bedrijven nu al hun plek hebben vastgelegd. Samen met deze deelnemers werken we aan een editie waarin ontmoeting en innovatie centraal staan. En eerder dan ooit kunnen we niet alleen gaan beginnen met de voorbereidingen van de themapaviljoens waar actuele onderwerpen en vernieuwingen in de schijnwerpers worden gezet, maar ook aan de verbeterde opzet van het demonstratieprogramma en aan de indeling van de beursplattegrond.”

www.fedecomfairs.nl

De Fedecom-vakbeurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland vinden van woensdag 16 tot en met zaterdag 19 september 2026 gelijktijdig plaats op het vertrouwde Walibi Evenemententerrein in Biddinghuizen. De organisatie is in handen van Fedecom Fairs, de beursorganisatie van branchevereniging Fedecom. Meer informatie: www.fedecomfairs.nl