Center Parcs versterkt Europese transformatie

Center Parcs zet haar Europese transformatie voort met aanhoudende investeringen in productontwikkeling, beleving en innovatie. In Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Frankrijk worden deze investeringen inmiddels ook zichtbaar en operationeel in de parken: van vernieuwde accommodaties en eigentijdse horecaconcepten tot een breder leisure-aanbod en verdere verbeteringen in de gastreis.

De transformatie sluit aan bij veranderende verwachtingen van gasten, die steeds bewuster kiezen voor kwalitatieve verblijven waar rust, natuur en tijd samen centraal staan. Door structureel te investeren in comfort, faciliteiten en service bouwt Center Parcs verder aan een parkervaring die aansluit bij hoe gasten vandaag willen verblijven en ontspannen.



De natuur vormt daarbij onverminderd het fundament van de Center Parcs-beleving. Het stuurt de inrichting van de parken, de positionering van accommodaties in het landschap en de manier waarop gasten hun verblijf invullen. Dit uitgangspunt bepaalt zowel langetermijninvesteringen als dagelijkse keuzes, en waarborgt dat vernieuwing in lijn blijft met het DNA van het merk, ook in 2026 en daarna.



Hoe Center Parcs zich in Europa ontwikkelt De Europese transformatie van Center Parcs krijgt in alle landen vorm aan de hand van vijf pijlers. Deze zorgen voor een consistente, moderne en kwalitatieve verblijfservaring binnen het volledige Europese portfolio.

Vernieuwde accommodaties, met opgefriste interieurs, nieuwe comfortniveaus en de introductie van de Exclusive cottages op geselecteerde parken, met meer focus op design en extra voorzieningen.

Hedendaagse horecaconcepten, die het centrale parkgebied herpositioneren als plek om samen te komen.

Een verbreed leisure-aanbod, met vernieuwde binnen- en buitenactiviteiten en de verdere uitrol van het Outdoor Activity Center.

Een vereenvoudigde gastreis, ondersteund door verbeterde centrale faciliteiten en serviceconcepten.

“In Nederland ligt de focus duidelijk op het vernieuwen van onze belangrijkste parkvoorzieningen, zoals horeca, accommodaties en buitenactiviteiten,” zegt Mark Giethoorn, Managing Director Center Parcs Nederland. “Met projecten zoals de volledige horeca­vernieuwing op alle parken, gestart op De Eemhof, de introductie van het Outdoor Activity Center in De Kempervennen en de vernieuwing van Parc Sandur, zetten we concrete stappen om onze parken toekomstbestendig te maken.”

Wat is gerealiseerd en wat volgt

Center Parcs Nederland

In Nederland worden de vernieuwingen stap voor stap zichtbaar in de parken. Zo is de introductie van de vernieuwde horecaconcepten gestart, met frisse restaurantontwerpen en een eigentijdse sfeer. De Eemhof wordt in februari 2026 als eerste park volledig afgerond. De uitrol in de andere Nederlandse parken loopt door tot 2028. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de vernieuwde samenwerking met Albron, die is verlengd tot 2035. In dit kader worden meer dan honderd horecalocaties vernieuwd, mobiele verkooppunten uitgebreid en aanvullende services geïntroduceerd, waaronder bezorging bij de cottages.

Daarnaast opende in De Kempervennen het eerste Outdoor Activity Center van Nederland. Het concept richt zich op actieve buitenbeleving en omvat onder meer een klimwand, High Adventure Experience en ziplines. Vanaf 2026 wordt dit concept verder uitgerold binnen meerdere Europese parken. Ook de accommodaties worden in Nederland vernieuwd. In Parc Sandur is eind 2025 een vernieuwing in gang gezet, die in fases wordt uitgevoerd en doorloopt tot 2027. De vernieuwing omvat aangepaste interieurs, nieuw meubilair en vernieuwde afwerking, met als doel een meer uniforme en eigentijdse uitstraling.

Center Parcs België

In België ligt de focus op het versterken van de gastreis, van horeca en accommodaties tot buitenactiviteiten. In De Vossemeren is de uitrol van de vernieuwde horecaconcepten afgerond. Gasten ervaren hier vernieuwde interieurs, aangepaste indelingen en geactualiseerde menu’s. Inmiddels zijn de vernieuwingen van de horecaconcepten ook gestart op Erperheide.



Daarnaast wordt gewerkt aan de vernieuwing van accommodaties. In Les Ardennes loopt een grootschalige vernieuwing door tot 2027. De eerste vernieuwde cottages worden vóór de zomer van 2026 opgeleverd. België sluit bovendien aan bij de volgende fase van de Outdoor Activity Center-uitrol, met De Vossemeren als een van de locaties.

Center Parcs Duitsland

In Duitsland krijgt de transformatie vorm in meerdere parken, met zowel aanpassingen aan accommodaties als de introductie van nieuwe activiteiten. In Park Eifel (regio Eifel) is het aanbod VIP-cottages uitgebreid met 30 nieuwe accommodaties, met upgraded interieurs, verfijnde materialen en verhoogd comfort volgens de Europese kwaliteitsstandaard.

Ook in Park Bostalsee (regio Saarland) vorderen de vernieuwingen. Een deel van de vernieuwde cottages is inmiddels beschikbaar voor boeking, vooruitlopend op de volledige afronding in het voorjaar van 2026.

Op het gebied van leisure introduceert Center Parcs Duitsland nieuwe, natuurgerichte concepten. In oktober 2025 opende in Park Allgäu (regio Beieren) de Beleefboerderij, na eerdere introducties in Het Meerdal, De Huttenheugte en Les Landes de Gascogne. Het concept biedt gasten een interactieve manier om natuurbeleving, educatie en activiteit te combineren. Daarnaast wordt Bispinger Heide (regio Hamburg/) het eerste Duitse park met een Outdoor Activity Center.

Center Parcs Denemarken

In juni 2025 opende Nordborg Resort, het nieuwste Center Parcs-park van Europa. Het resort ligt op het eiland Als in Zuid-Denemarken, direct aan de Oostzee. Het park beschikt over moderne, duurzaam gebouwde cottages, een breed aanbod aan binnen- en buitenactiviteiten en fiets- en wandelroutes langs de Oostzeekust. Nordborg Resort is daarmee een nieuwe toevoeging aan het Europese Center Parcs-portfolio, waarin ligging aan zee, natuur en eigentijds comfort samenkomen. Het resort is ook goed bereikbaar: vanaf de Deens-Duitse grens is het minder dan een uur rijden en vanaf Hamburg circa 2,5 uur.

Center Parcs Frankrijk

In Frankrijk ligt de focus op het uitbreiden van het hogere comfortsegment en het verbeteren van verblijfservaringen. In Villages Nature Paris (regio Parijs) werd in 2025 een uitbreiding afgerond met 85 Premium- en 108 VIP-cottages. Deze accommodaties zijn geïntegreerd in het omliggende meer- en boslandschap en vergroten de capaciteit binnen het premiumsegment.

Daarnaast rondde Center Parcs in Frankrijk de grootschalige vernieuwing van Les Hauts de Bruyères (regio Loire) af. Alle 746 cottages en de belangrijkste centrale faciliteiten zijn vernieuwd. Daarbij zijn ook nieuwe comfortcategorieën toegevoegd, waaronder Exclusive- en thema-accommodaties.

Ook in Les Landes de Gascogne (regio Bordeaux) is geïnvesteerd in bijzondere accommodaties. Het boomhuizenaanbod is hier uitgebreid met 17 nieuwe verblijven, die panoramisch uitzicht bieden en een van de meest kenmerkende accommodatietypes binnen het Center Parcs-portfolio verder versterken.

Innovaties die de gastervaring verbeteren

Naast fysieke investeringen zet Center Parcs ook in op technologische vernieuwing. Het vernieuwde Europese loyaliteitsprogramma Friends is inmiddels uitgerold en biedt gasten een persoonlijker beloningssysteem. Het programma telt momenteel 1,9 miljoen leden en draagt bij aan langdurige loyaliteit binnen alle markten.

In oktober 2025 werd tevens Mia geïntroduceerd, een AI-gedreven chatbot op de Center Parcs website. Als digitale host ondersteunt Mia gasten momenteel bij praktische vragen en inspiratie, met name in de oriëntatiefase. Mia zal verder worden ontwikkeld om ondersteuning te bieden gedurende de volledige klantreis. In de eerste drie maanden werden meer dan 95.000 gesprekken gevoerd.



Samen vormen deze afgeronde en geplande ontwikkelingen een belangrijke volgende stap in de Europese transformatie van Center Parcs. Met vernieuwde accommodaties, verbeterde faciliteiten en een breder aanbod aan indoor- en outdoor activiteiten blijven de parken zich ontwikkelen naar een eigentijdse manier van verblijven, waarin comfort, natuurbeleving en kwaliteit samenkomen.