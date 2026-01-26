Laatste voorbereidingen voor Caravana 2026: programma vol inspiratie en activiteiten

Over twee dagen opent Caravana 2026 haar deuren in het WTC Expo Leeuwarden. Naast het uitgebreide kampeeraanbod in (bus)campers, caravans, vouwwagens, voor- en daktenten en een breed scala aan accessoires, biedt de grootste kampeerbeurs van Noord-Nederland een vol programma met presentaties, activiteiten en bekende gasten voor jong en oud.

Inspirerende presentaties

Op het Presentatieplein delen experts en ervaringsdeskundigen hun kennis. Zo neemt Cosse Camper Adventure je mee op camper-fietsreizen door Duitsland en Oostenrijk, en geeft NKC praktische handvatten voor routeplanning én het kopen van een camper. Caravan Freakies laat zien hoe zij werk en privé combineren vanuit de caravan. Kampeerreizen Europa vertelt wat er allemaal mogelijk is met een caravan en Margreet Dröge presenteert de mooiste camperroutes door Friesland. Dit is slechts een voorproefje van het uitgebreide programma tijdens de beursdagen.

Activiteiten voor het hele gezin

Caravana biedt ook diverse activiteiten. Zo is er een Caravana Speurtocht voor gezinnen, die wordt afgesloten met een verrassing. Tijdens De Kampeer Zingo, een muzikale bingo bestemd voor kampeerliefhebbers, maken bezoekers kans op mooie prijzen. Daarnaast is Bjorn Remmerswaal, bekend van de televisieprogramma’s Vakantie Vier Je Zo! en De Alleskunner VIPS, aanwezig. Hij presenteert De Caravana Alleskunner waar bezoekers de strijd aangaan om de felbegeerde titel.

Activiteiten op de beursvloer

Ook op de stands is er veel te doen. Camp to Go verzorgt op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari live-opnames van Camp to Go Talks vanaf de beursvloer, samen met Sander Janson en gasten uit de kampeerbranche. Bezoekers maken via proefhapjes kennis met de kookboxen voor onderweg van Thais Tafelen en Guido Spek verzorgt intieme optredens tijdens CamperConcerts. Bij Camperworld XL is er dagelijks een vragenuurtje voor iedereen met vragen over campers.

Caravana vindt plaats van 28 januari tot en met 1 februari 2026 in WTC Expo Leeuwarden en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang en parkeren is gratis. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.caravana.eu.