De SVR-Vakantiebeurzen, het gezelligste feest voor kamperend Nederland

Zaterdag 31 januari wordt in Evenementenhal Hardenberg de eerste SVR Vakantiebeurs van 2026

georganiseerd. Op deze kampeerbeurs presenteren circa 250 kleinschalige campings hun bedrijf aan

de bezoekers. De vakantiebeurzen vorig jaar waren een groot succes en werden door meer enthousiaste kampeerders bezocht dan ooit, te weten ruim 22.000 bezoekers verspreid over 2 de SVR-beurzen.

Deze SVR-vakantiebeurzen worden al decennialang georganiseerd en trekken nog altijd ontzettend veel bezoekers en het worden er steeds meer. “Het persoonlijke contact met de eigenaren wordt als waardevol ervaren. Kleinschalig kamperen blijft populair en we verwachten dat veel kampeerders ook dit jaar rust en ruimte zoeken tijdens hun vakantie”. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. “Ondanks de verdergaande digitalisering blijven onze SVR-vakantiebeurzen nog altijd zeer in trek. We hebben nog nooit zoveel belangstelling gehad als tijdens de beurzen in 2025 en verwachten dat ook nu weer.”, zegt Christel van Mill, voorzitter van de SVR (Stichting Vrije Recreatie). “Dat geldt ook voor het komende kampeerseizoen 2026. Kleinschalig kamperen is erg in trek en onze campings bieden rust en ruimte. Daar is een groeiende behoefte aan. Dit wordt ook bevestigd door de groei van het aantal donateurs, het bezoek op onze website en ook het aantal nieuwe campings dat zich bij ons aanmeldt.

We hebben er dan ook enorm veel zin in om komende zaterdag onze eerste beurs te houden. Met

ca. 250 kleinschalige campings uit binnen- en buitenland zal er voor iedere kampeerder zeker wat te

vinden zijn. De beurzen zijn altijd een gezellig weerzien van kampeerders en campingeigenaren.”

Boerengastvrijheid

Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden ‘boerengastvrijheid’ bij de SVR is de

gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van zevenenhalve euro p.p. voor andere

belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar

worden gesteld. “We vinden het belangrijk dat kamperen betaalbaar blijft. Ook deze beurzen moeten

in onze visie toegankelijk blijven, al is dat financieel gezien niet altijd even makkelijk.’



Ontmoet Fien & Teun

Kleinschalig kamperen is ook populair bij gezinnen met jonge kinderen. Kinderen hebben op een

camping de ruimte, maken snel contact en op een SVR-camping leren ze spelenderwijs meer over de

natuur en dieren. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Naast twee

“Klaunies”, die de kinderen gaan vermaken met tekenen en knutselen, zullen op deze beurs ook Fien

& Teun aanwezig zijn voor een ontmoeting. Rond 11.00, 12.00,13.00 en 14.00 uur zijn zij aanwezig.

Over SVR

Stichting Vrije Recreatie bestond afgelopen jaar 55 jaar. Zo’n 2000 kleinschalige campings in Nederland en de rest van Europa zijn aangesloten. Ruim 155.000 donateurs kamperen tegen een voordelig tarief bij aangesloten campings en ontvangen andere voordelen, zoals tweemaal per jaar een mooi magazine en gratis toegang tot deze beurzen.