Recreatie Vakbeurs haalt ruim €5.000 op voor Villa Pardoes

Tijdens de afgelopen editie van Recreatie Vakbeurs is een bedrag van ruim €5000 euro opgehaald voor Villa Pardoes. Het goede doel zet zich in voor gratis vakanties voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

Vlak voor de kerstvakantie bracht het team van Recreatie Vakbeurs een bezoek aan Villa Pardoes in Kaatsheuvel om de cheque persoonlijk te overhandigen. Dankzij de genereuze steun werd een totaalbedrag van €5.003,65 opgehaald. Bezoekers ondersteunden het goede doel door hun toegangstickets te laten scannen bij de ingang van de beurs. Exposanten steunden Villa Pardoes door tijdens de beurs een stand voor Recreatie Vakbeurs 2026 te boeken. Tijdens de beurs waren vrijwilligers van Villa Pardoes aanwezig om bezoekers te informeren over het werk en de bijzondere impact van het vakantieverblijf.

Chantal Frijters, Fondsenwerver van Villa Pardoes: “We zijn enorm dankbaar voor de betrokkenheid en steun vanuit Recreatie Vakbeurs, haar bezoekers en exposanten. Deze donatie maakt direct verschil voor gezinnen die bij ons verblijven en draagt bij aan het creëren van waardevolle herinneringen.’’

Over Villa Pardoes

Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Op deze locatie kunnen zij samen genieten van een onbezorgde, gratis vakantie in een sprookjesachtige omgeving gelegen naast de Efteling. Met speciale themahuisjes en activiteiten biedt Villa Pardoes een magische, veilige plek waar gezinnen even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse zorgen van ziekte en samen herinneringen kunnen maken.Recreatie Vakbeurs 2026

Vooruitkijkend naar 2026 hebben inmiddels meerdere goede doelen zich al aangemeld voor de Recreatie Vakbeurs. Het goede doel van de volgende editie wordt in de komende maanden bekendgemaakt.

Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 17, 18 en 19 november 2026 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie over Recreatie Vakbeurs, bezoek recreatie-vakbeurs.nl.