Europa-Park opent in 2019 een tweede park, een zesde hotel, een themagebied en vele andere belevenissen

In 2019 valt er nog meer te beleven ín Europa-Park maar zeker ook op een steenworp afstand van het attractiepark. Daar opent in het voorjaar het zesde themahotel ‘Krønasår’ en eind 2019 het waterpark ‘Rulantica’. In het attractiepark zelf zal in de loop van het seizoen het Scandinavische themagebied weer opengesteld worden en ook op andere plekken presenteert Europa-Park weer talloze nieuwe belevenissen.

Volop waterplezier: binnen én buiten

Eind 2019 zullen de deuren openen maar op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan Europa-Park’s nieuwe waterwereld. Dit tweede park ligt aan de toegangsweg naar het bestaande resort en op het terrein van 45 hectare zal ook het zesde themahotel een plaatsje krijgen. ‘Rulantica’ waar alles om water draait zal jaarrond geopend zijn. Als thema is niet gekozen voor de tropen of palmbomen maar voor mystieke Noordeuropese sferen. Het indoorgedeelte van het waterpark telt 32.600 m2 en is ingedeeld in 8 themagebieden. ‘Trøll Valley’ is bijvoorbeeld helemaal afgestemd op de allerkleinsten. Er komen 25 waterattracties waaronder 17 glijbanen. Eveneens vind je hier Duitslands grootste golfslagbad en een ontspannende ‘Mystery River’. In het rustgedeelte staan 1.700 ligstoelen klaar en er komen 8 exclusieve cabana’s met bediening. Buiten de 20 meter hoge schelpvormige hal is nog eens 8.000 m2 waterplezier. Naast een buitenbad (500 m2) en een ‘Wild River’ is er een ligweide waar je op een van de 500 ligstoelen kunt relaxen. Er zijn omkleedruimtes in verschillende groottes met in totaal 3.588 lockers.

‘Krønasår – The Museum Hotel’

In het project ter grootte van 63 voetbalvelden neemt het zesde themahotel ‘Krønåsar’ een prominente plaats in. Dit hotel wordt vormgegeven als een natuurhistorisch museum waar niet alleen plaats is voor 1.300 overnachtingsgasten, maar waar ook historische vondsten van de ‘Adventure Club of Europe’ tentoongesteld worden. Hotelgasten krijgen het gevoel alsof ze beland zijn in de bekende film ‘Night at the museum’. ‘Krønåsar -The Museum Hotel’ telt 7 verdiepingen en opent eind mei 2019.

Heropening Scandinavië

In het park kan in het voorjaar van 2019 het Scandinavische themagebied weer in gebruik worden genomen. Dit parkdeel werd in 2018 samen met de attractie ‘Piraten in Batavia’ getroffen door brand, maar zal binnenkort weer in volle glans stralen. Het Scandinavisch restaurant krijgt nagenoeg dezelfde vormgeving maar zal intern aangepast worden aan de moderne tijd. Compleet nieuw is ook de tunnel van de wildwaterbaan ‘Fjord Rafting’. Hier zullen bijzondere wezens hun intrek nemen. Komend jaar zal ook een begin gemaakt worden met de herbouw van het Hollandse themagebied. Zo zal op de verjaardag van het park (12 juli) hier een nieuw speelparadijs openen. Hoe de nieuwe attractie ‘Piraten in Batavia’ eruit gaat zien toont de expositie in de Schatkamer bij de hoofdingang. Trouwe bezoekers zullen daarnaast zeker de vernieuwde scènes opmerken in ‘Eurosat CanCan Coaster’, ‘Madame Freudenreich’, ‘Geisterschloss’ en bij ‘Jim Knopf’. Natuurlijk staan er in 2019 weer diverse nieuwe shows en evenementen op de entertainmentkalender. Europa-Park is in 2019 geopend van 6 april tot en met 3 november, dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur maar blijft langer open op hoogseizoensdagen. Meer informatie over Europa-Park en de nieuwigheden zijn terug te vinden in de nieuwe brochure welke op te vragen is via europapark.de/aanvraag