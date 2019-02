Recreatie Vakbeurs wijzigt beursvloer en openingstijden

De achttiende editie van Recreatie Vakbeurs heeft een nieuwe plattegrondindeling. Zo wordt het segment ‘Outdoor Living’ aan het beursconcept toegevoegd, maakt Happy Camping plaats voor een zogeheten ‘stijlstudio’, verhuist het kennistheater naar hal 3 en krijgt het thema ‘Food & Beverage’ voor het eerst een volledige beurshal tot zijn beschikking. Daarnaast zijn op verzoek vanuit de sector de openingstijden van Recreatie Vakbeurs aangepast, waardoor de beurs nu gedurende de dag geopend is. De look & feel van de beursplattegrond blijft hetzelfde als 2018, maar er zijn wel een aantal wijzigingen in de exacte plattegrondindeling. In hal 1 wordt ‘Interieur & Styling’ gecombineerd met het nieuwe segment ‘Outdoor Living’. Denk hierbij aan sauna & wellness, terrasmeubilair, barbecues en kachels. In diezelfde beurshal maakt Happy Camping plaats voor een ‘stijlstudio’. De organisatie beoogt om samen met vier verschillende exposanten binnen het segment Interieur & Styling een inspirerend podium te bieden waar de bezoeker middels vier verschillende interieurconcepten, inspiratie opdoet voor het komende recreatieseizoen. Het thema ‘Zwembad & Water’ blijft in hal 2 en krijgt gezelschap van ‘Tuin & Park’ dat overkomt vanuit hal 7. In samenwerking met belevingsarchitect Stan de Haas zet hij ook dit jaar het inspiratieplein ‘Zwembad & Water’ om in tropische sferen. De segmentering in hal 3 blijft met ‘Facilitair + Dienstverlening’ hetzelfde, wel verhuist het kennistheater van hal 1 naar hal 3 vanwege de centralere ligging. Hal 4 blijft met ‘Recreatietechniek + ICT & Software’ identiek aan 2018. In hal 5 wordt ‘Spelen & Bewegen’ aangevuld met het segment ‘Entertainment & Games’. Hierdoor staat deze hal volledig in het teken van (inter)actieve activiteiten.

Plannen voor Entertainment Experience Centre

Hal 6 is met ‘Overnachtingsfaciliteiten’ ongewijzigd. Mocht hal 6 volgeboekt zijn, dan wijkt dit segment verder uit naar hal 7. Om nog meer beleving te creëren voor bezoekers en hen mee te nemen in de toekomst van recreatie, is de organisatie in gesprek met een partner om een spectaculair Entertainment Experience Centre te realiseren in hal 7. Het belevingsgedeelte wordt ook doorgetrokken naar hal 8 met ‘Food & Beverage’. In deze hal wordt een festivalsfeer gecreëerd. Exposanten krijgen de mogelijkheid een ‘kavel’ (3x2m) te boeken waar men all-in concepten voor de reactiesector kan presenteren. Denk hierbij aan diverse streetfood concepten, maar ook wraps, pannenkoeken, pizzapunten of popcorn behoren tot de mogelijkheden.

Nieuwe openingstijden Recreatie Vakbeurs

Uit diverse gesprekken, evaluaties en enquêtes bleek dat de openingstijden van Recreatie Vakbeurs een terugkerend punt van aandacht waren. De beurstijden van 12.00 tot 20.00 uur sloten niet meer aan op de wensen en behoeften van onze bezoekers. Met de nieuwe openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur is Recreatie Vakbeurs gedurende de dag geopend. De achttiende editie van Recreatie Vakbeurs vindt plaats op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 november 2019 in Evenementenhal Hardenberg. Klik hier voor informatie.