TopParken overgestapt naar Booking Experts

Na een uitgebreid oriëntatieproces van softwareleveranciers heeft TopParken gekozen voor een overstap van Newyse naar het alles-in-1 reserveringssysteem van Booking Experts. Hiermee investeert het concern in verregaande automatisering en modernisering door over te stappen op 100% cloud software. Het systeem is volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering op alle 17 vakantieparken. Het resultaat van de overstap is te zien via www.topparken.nl en www.topparkenverkoop.nl, beide websites zijn inmiddels live. Door de integratie van het reserveringssysteem met het eigen CMS van Booking Experts wordt veel werk uit handen genomen van de medewerkers bij TopParken, die erg positief hebben gereageerd op de grote verandering. Het grootste voordeel voor de medewerkers en de gasten? De naadloze integratie zorgt ervoor dat alle prijzen, beschikbaarheden, acties, arrangementen en promoties altijd real-time online boekbaar zijn via alle online kanalen.

Voor Booking Experts is het de volgende stap in de snelle groei die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het bedrijf ontstond in 2011 in Hengelo (ov) en is tegenwoordig gehuisvest in Enschede. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een internationale speler in de recreatie branche. Eigenaar Ali Ilboğa: “We laten de markt inzien dat het ook anders kan, dat het beheer van een vakantiepark gemakkelijker kan. Dat gaat erg goed, gemiddeld sluiten er meer dan twee vakantieparken per week aan.” De ambities zijn groot: “Op dit moment is er simpelweg geen ander reserveringssysteem dat voldoet aan de eisen in de online wereld. Hierdoor stappen veel vakantieparken, hotels en verhuurorganisaties over.” TopParken is een echt familiebedrijf, opgericht door de familie Bergervoet. Door de jaren heen heeft het zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de verhuur en verkoop van vakantiewoningen en exploitatie van vakantieparken. Met momenteel maar liefst 17 vakantieparken op unieke locaties in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid-Limburg, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de Nederlandse recreatiemarkt. Klik hier voor informatie.