Europa-Park, van postkoets tot beste park ter wereld

Europa-Park is een van de best bezochte attractieparken van Europa. In 2019 brachten ruim 5,7 miljoen gasten een bezoek. Ook steeds meer Nederlanders en Belgen weten de weg naar het Duitse attractiepark te vinden. Het park is al zes keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld en uit recent onderzoek blijkt dat 82% van de bezoekers binnen drie jaar opnieuw het park bezoekt. Wat is de sleutel tot het succes? Een kijkje achter de schermen geeft inzichten. Dat Europa-Park niet alleen een sociaal betrokken familiebedrijf is, maar ook producent van attracties en achtbanen, lijkt een belangrijke rol te spelen.

Het park: showroom voor eigen attracties

Het waren uiteindelijk Franz Mack en zijn zoon Roland die in 1972 op reis waren en op het idee kwamen om een eigen attractiepark te bouwen. Het park moest een ‘levende showroom’ worden van de producten die de fabriek in Waldkirch kon maken. Uiteindelijk kreeg de familie Mack toestemming om een park te bouwen in Rust, een klein dorp in het Zwarte Woud, aan de rand van de Elzas. Op 12 juli 1975 opende Europa-Park voor het eerst de deuren. In dat jaar bezochten zo’n 250.000 mensen het park. Het park bestaat inmiddels uit 15 themagebieden waarin Europese landen tot in de kleine details zijn nagebouwd. Verdeeld over de themagebieden bevinden zich meer dan 100 attracties (90% van Mack Rides) en shows, waaronder 13 achtbanen. Nieuwe producten van Mack Rides worden steeds als eerste in Europa-Park geplaatst. Hierdoor maken parkbezoekers als eerste kennis met innovaties. Virtual reality op achtbanen werd bijvoorbeeld voor het eerst in Europa-Park toegepast. Bezoekers dragen een speciale bril en bevinden zich in een andere wereld terwijl ze tegelijkertijd de wind, krachten en bewegingen van een echte achtbaan ondergaan. Europa-Park heeft een sterke marktpositie. Om het resort en de regio ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor gasten van verder weg, blijft doorontwikkeling belangrijk. Op 28 november 2019 begon Europa-Park aan een nieuw hoofdstuk in de familiegeschiedenis. Op die dag opende Europa-Park de deuren van zijn ‘second gate’: Waterwereld Rulantica. Dit nieuwe en baanbrekende project is de grootste investering van de familie Mack tot nu toe (180 miljoen euro inclusief infrastructuur). Jaarlijks worden in dit indoor waterpark zo’n 600.000 tot 700.000 bezoekers verwacht. Van het totale project (63 voetbalvelden groot) zijn nu de eerste twee onderdelen voltooid: het waterpark en het eerder genoemde themahotel Krønasår dat in mei 2019 is geopend. Dit hotel biedt gasten via een brug exclusieve toegang tot Rulantica.

Duurzaamheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van familiebedrijven is over het algemeen groter dan gemiddeld. Dat geldt zeker ook voor Europa-Park. Het park hecht veel waarde aan het langetermijnperspectief en het behoud van de regio. Daarvoor werkt het voortdurend aan het verbeteren van de ecologische, economische en sociale duurzaamheidsaspecten en gaat daar ver in. Aanvankelijk lag de focus op natuurbehoud en recycling, maar tegenwoordig houdt het management zich ook bezig met energie-, water-, grondstoffen- en gebouwenbeheer. In 2013 ontving Europa-Park als eerste park ter wereld al het certificaat ‘Green Amusement Park’. Het park kreeg dit certificaat van het internationaal erkende testcentrum TÜV Süd vanwege zijn goede beoordeling voor de winning en het hergebruik van energie. Klik hier voor informatie.