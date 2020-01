Vernieuwing in groot all-inclusive horecabedrijf

Preston Palace Central is geopend

De locatie in het 24-uurs all-inclusive horecabedrijf en de populariteit maakten van dit bouwproject een pittige uitdaging. Maar Preston Palace zou Preston Palace niet zijn om ook deze laatste vernieuwing tot een geslaagd einde te brengen. Het resultaat mag er zijn; Preston Palace Central, Terras en Bar, is geopend voor het grote publiek. Het voormalige Centraal Terras in het hart van het horecabedrijf, beslaat een oppervlakte van 550 m2. Na het vernieuwen van o.a. meer dan 300 hotelkamers en Suites, hotelrestaurant Ribbleton, de hotelentree met hotelreceptie en luxe lobby stond deze afdeling op de planning voor een metamorfose. De hoofdfunctie als verblijfsruimte en bar zijn ongewijzigd gebleven, maar de sfeer en beleving hebben na een grondige verbouwing ‘een 180 graden switch’ gekregen.

Thema’s

Preston Palace Central ademt een sfeer uit die zich het beste laat omschrijven als ‘dandy, wereldwijs, geslaagd en genieten van de geneugten des levens’. Thema’s die perfect aansluiten bij de wens van de gewaardeerde gasten en het vernieuwde imago van Preston Palace. De thema’s worden ondermeer vertaald in de decoratieve elementen zoals de schemerlampen, de meubels en de schilderijen. Ook is het terug te vinden in het kleurgebruik; geen harde of speelse kleuren maar degelijke, warme kleuren die succes en een tikkeltje decadentie met een knipoog onderstrepen. De witte rots structuur, die vanaf de begintijd stamt en door de jaren heen een cultstatus heeft bereikt, is behouden gebleven. De Engelse dubbeldekker heeft plaatsgemaakt voor chique statafels met torenhoge super-sized schemerlampen. “Omdat het een plek is waar gasten graag vertoeven, de constante hoge bezetting van ons hotel- en uitgaanscentrum en de locatie in het midden van het vermaakcentrum, maakten dit niet één van onze makkelijkste projecten”, aldus Carlo Slag, DGA Preston Palace. “De impact was groot op de gastbeleving, mede door het feit dat een groot deel niet geheel kon worden afgesloten en de voorzieningen elders werden geboden. Toch mochten wij rekenen op begrip en waardering. Dat maakt het des te mooier om nu Preston Palace Central met trots te presenteren aan onze gewaardeerde gasten.” Met name de verlichting, unieke print-technieken en het design springen eruit. De gast waant zich tijdens het vijf-uurtje op een terras in New York, zó kan er worden gespeeld met de effecten en beleving. Een groot compliment aan alle medewerkers die Preston Palace Central tot één van de waanzinnige vernieuwingen hebben gemaakt.