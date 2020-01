670.000 bezoekers voor NEMO in 2019

NEMO Science Museum trok naar verwachting 670.000 bezoekers in 2019. Dit betekent een lichte stijging voor het wetenschapsmuseum ten opzichte van 2018. Bezoekers beoordeelden NEMO gemiddeld met een 8,3. 2019 stond in het teken van de afronding van een vernieuwing van het volledige museum; de afgelopen vijf jaar werden alle verdiepingen van NEMO aangepast. De opening van de nieuwe tentoonstelling Humania door Hare Majesteit Koningin Máxima betekende de kroon op deze vernieuwing.

Terugblik 2019

In 2019 opende de nieuwe permanente tentoonstelling Humania over de mens in NEMO Science Museum. Op het naastgelegen Marinetterein opende NEMO voor het eerst een tentoonstelling volledig gericht op volwassenen. Op deze extra locatie De Studio nam NEMO, in samenwerking met Next Nature Network, bezoekers mee op voedselreis in de tentoonstelling Voedsel van morgen. In de zomer bood NEMO extra familieworkshops in Fantastische Fietsen. NEMO Science Museum werd dit jaar door jonge Museuminspecteurs verkozen tot hét Kidsproof Museum 2020. Op het unieke dakplein van NEMO was deze zomer een cultureel programma, met ondere andere muziek- en filmavonden. In één jaar tijd ontving het dakplein van NEMO 310.000 bezoekers voor de activiteiten, de tentoonstelling en het uitzicht over Amsterdam. De bezoekcijfers van het dakplein maken geen deel uit van het totaal aantal bezoekers van het museum. De collectie van NEMO Science Museum bestaat uit 19.500 objecten en laat de impact van techniek op ons leven zien. NEMO beheert de technische objecten in vier kerncollecties: verlichting, installatietechniek, energieopwekking en opslag én techniek in en rond het huis. In 2019 zette het depot van NEMO de deuren onder andere open tijdens het Weekend van de Wetenschap en werd de volledige collectie digitaal ontsloten.

Nieuwe tentoonstellingen over Zien en Data in 2020

In 2020 opent NEMO twee nieuwe tentoonstellingen. In NEMO Science Museum aan het Oosterdok opent deze zomer een tentoonstelling over het zintuig zien, gericht op de doelgroep families. In het najaar van 2020 opent in De Studio op het Marineterrein een nieuwe tentoonstelling waarin het draait om data; jezelf als data, gekoppeld aan big data, artificiële intelligentie en privacy. Deze tentoonstelling is gericht op de volwassen bezoekers. Klik hier voor informatie. foto: DigiDaan.