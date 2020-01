Kamperen in de winter is misschien niet het eerste waar je aan denkt. Toch wordt winterkamperen steeds populairder. Winterkamperen is mogelijk op 22 Natuurkampeerterreinen en 6 GroepsNatuurkampeerterreinen. In de winter van 2018 en 2019 steeg het aantal overnachtingen op de Natuurkampeerterreinen met maar liefst 23%. Het jaar ervoor liet ook al een stijging zien. Steeds meer mensen gaan het avontuur aan en trekken er ook in de winter op uit. Op de website van Natuurkampeerterreinen staan alle terreinen die het hele jaar open zijn.

Voordelen

Er zitten veel voordelen aan winterkamperen: zo weet je (bijna) zeker dat je een plek hebt, soms heb je het terrein voor jezelf. Op de terreinen is het stil. Na een verfrissende boswandeling kun je een vuurtje stoken en genieten van een mooie sterrenhemel. En winterkamperen is avontuurlijk! Wie het buitenleven mist in de wintermaanden moet het beslist een keer proberen. Bij alle Natuurkampeerterreinen staat aangegeven welke voorzieningen ze bieden in de winter. Dit varieert van verwarmd sanitair en een slechtweerruimte waar je kunt lezen, een spelletje doen en soms zelfs koken, tot de mogelijkheid om vuur te stoken bij je tent, camper of caravan. Op bijna alle terreinen is er elektra beschikbaar op de kampeerplek. Een aantal terreinen hebben (verwarmde) Trekkershutten te huur.

Goede voorbereiding

Wie eropuit trekt in de winter moet vooral letten op de uitrusting. Thermokleding, warme slaapzakken, laagjes kleren voor overdag, bescherming tegen regen: het zijn allemaal zaken die het kamperen vergemakkelijken. Als het vriest, is de grond hard en neem je liever een dikkere slaapmat mee, met een extra isolatiemat eronder. In een caravan of camper is vaak een verwarming ingebouwd en lig je een stuk boven de grond, wat de nachten automatisch aangenamer maakt. Met een goede voorbereiding kun je ook met lagere temperaturen prima kamperen en genieten van het buitenleven. Klik hier voor informatie.