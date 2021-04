EuroParcs en vakantiepark De IJssel Eilanden

EuroParcs gaat met vakantiepark De IJssel Eilanden voor kwaliteit van buitencategorie

EuroParcs gaat aan het Reevemeer nabij Kampen een vakantiepark bouwen dat de directie van het Apeldoornse bedrijf zelf omschrijft als the next level. EuroParcs De IJssel Eilanden, dat in totaal 400 vakantiewoningen omvat, wordt gerealiseerd op zes kunstmatig aangelegde eilanden. Bijna elk van die vakantiewoningen is gelegen aan bevaarbaar water. Sterker nog, aan vrijwel elke tuin komt een aanlegsteiger zodat vakantiegangers aan- en af kunnen meren. De bijzondere beleving aan het water wordt verder geaccentueerd door de realisatie van een havenkom. Deze havenkom wordt omringd door appartementen en ‘rijtjeswoningen’ in historische stijl. Daarnaast komt er bij het hoofdgebouw een passantenhaven. De start verkoop van de vakantiewoningen is op zaterdag 3 april.

,,Naast mooie vakantiewoningen gaan we strand- en waterplezier optimaliseren en komen er wandelpaden naar de uiterwaarden die aan het vakantiepark grenzen”, vertelt directeur Wim Vos van EuroParcs. ,,Met prachtige vergezichten over het oer-Nederlandse moeraslandschap en verder weg het glinsterende water. Aan de kant waar het open water direct grenst aan het park komt een stuwwal met wederom een fraai uitzicht over het Reevemeer.”

Het vakantiepark zoekt zoveel mogelijk de verbinding met de natuur. Het groenbeheerplan dat hiervoor is opgesteld garandeert voor elke vakantiegast een optimale privacy, maar zonder harde afscheidingen. Bomen, struiken en planten van allerlei soorten zorgen voor een grote biodiversiteit en verhogen de romantische sfeer die elk van de vakantiewoningen uitstraalt.

Binnenzwembad

De havenkom van de passantenhaven, waar het gezellig toeven zal zijn met diverse horeca, wordt het bruisend middelpunt van het vakantiepark. Hier worden bij het hoofdgebouw optredens gegeven, vindt kinderanimatie plaats en andere activiteiten voor jong, ouder en het hele gezin. Verder zijn er plannen voor een binnenzwembad en wellnessvoorzieningen. Daarnaast wordt er bij het gebouw ook een grootse indoorspeeltuin gerealiseerd met diverse interactieve vloerspelen, klimwand en trampoline.

Daarnaast komen er bij het zandstrand naast de passantenhaven diverse vormen van waterrecreatie, verrijzen er spel- en speelattributen voor jong en ouder en worden er speeltuinen aangelegd. De jachthaven, het zandstrand en de vele zwemmogelijkheden omlijsten het waterplezier dat een vakantie op EuroParcs De IJssel Eilanden anders gaat maken dan een doorsnee vakantie. Daar kunnen investeerders op inspelen: de vakantiewoningen kunnen gekocht worden als investering. De EuroParcs verhuurorganisatie draagt zorg voor de verhuur van de verblijfsaccommodaties.

Daarnaast benadrukt Vos dat EuroParcs ook werkgelegenheid brengt. ,,Wij hebben straks voor het bemannen van de recepties, het tuinonderhoud, de schoonmaak en ga zo maar door mankracht nodig en daarvoor werven wij bij voorkeur personeel in de regio.”