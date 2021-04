Veilig recreëren in Nederland

Negatief reisadvies buitenland Nederlanders ontdekken massaal de vakantie in eigenland.

Eindelijk zou je zeggen want recreatie Nederland heeft heel veel te bieden. Mede onder invloed van het negatieve reisadvies tot en met de meivakantie zal stromen de vakantieparken en campings vol! Dat is geweldig nieuws voor de sector. Voor buitenlandse reizen is in totaal 600 miljoen aan vouchers uitgegeven. Het voucherfonds is eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Totaal stopt de Nederlandse overheid 400 miljoen, als lening voor pakketreisaanbieders, in het fonds. Daarmee kunnen de vouchers toch worden omgewisseld voor geld. Dat geeft de consument nog meer ruimte om te kiezen voor veilig recreëren en dat is kiezen voor zekerheid in Nederland. Goed dus voor onze branche!

De besmettingscijfers lopen nog steeds op maar juist het buiten kunnen zijn op campings en je eigen bubbel creëren in het vakantiehuisje biedt perspectief. Het is nu zaak voor de recreatiemarkt om de kennismaking met Nederland om te zetten in tevreden terugkerende gasten. Ons onderzoek laat zien dat het zoekvolume naar accommodatievormen in de eerste twee maanden van 2021 met 68% in gestegen t.o.v. 2020. Het zoeken naar een vakantiehuisje of vakantiebungalow laat de sterkste toename zien van 125%. Zelfstandig gebruik met eigen sanitaire voorzieningen. Ook campings laten een sterke groei zien. Oost-Nederland zit bijna vol. Nu al een super Pasen en uitstekende vooruitzichten voor de meivakantie. Groepsaccommodaties daarentegen leveren fors in -59%. Overheidssteun blijft hier noodzakelijk!

CAMPER POPULAIR

Het NKC meldt dat Nederland nu meer dan 140.000 campers telt. Mede als gevolg van corona zijn de verkopen enorm gestegen. Zelfs tweedehands campersstijgen in prijs. De fabrikanten in Frankrijk en Duitsland kunnen de vraag niet bijbenen. De vraag overstijgt het aanbod. Het stallen van campers wordt meer en meer een probleem. Wellicht liggen hier ook kansen voor campings om in de niet gebruiksperiode herfst en/of winterstalling aan te bieden. Goed voor het exploitatiebeeld en prima neveninkomsten.

DUITSERS MASSAAL NAAR MALLORCA

Het Spaanse eiland wordt overspoeld met Duitsers. De Duitse overheid heeft het vakantie-eiland van de lijst met risicogebieden gehaald. Dat betekent bij terugkeer geen quarantaineplicht. De Duitsers mogen nu zelfs op Mallorca

recreëren wat de Spanjaarden zelf niet mogen. Daar is dus door de Duitser inmiddels flink gebruik van gemaakt. De afgelopen weken zijn honderden vliegtuigen van uit Duitsland op het eiland neergestreken. Hoe groot is de behoefte om eropuit te gaan? Heel groot dus. Maar nu met die restrictie dat m.i.v. 30 maart jl. bij terugkeer wel een negatieve coronatest noodzakelijk is. Kortom per land binnen de EU blijven de coronamaatregel voor veel onduidelijkheid zorgen en beïnvloed direct de keuze van de consument.

NIEUWE SITE REKREAVAKKRANT

Met trots presenteren wij u de nieuwe site van RekreaVakkrant. Overzichtelijker nog actueler en toegankelijker. Daarnaast biedt de site meer mogelijkheden om u als lezer maar ook als toeleverancier aan de recreatiemarkt te bedienen. Zo zal er een bedrijfsregister worden toegevoegd waardoor het voor u als recreatieondernemer nog makkelijker zoeken wordt op product en dienst. Daarnaast een extra maandelijkse nieuwsbriefservice met actuele cijfers over de ontwikkelingen en cijfers in dag- en verblijfsrecreatie. Dit onder de naam RekreaVakkrant Thermometer. Kortom veel nieuw.

Op naar een mooie recreatiemaand april en mei.