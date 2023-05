EuroParcs vangt Oekraïense vluchtelingen langer op

EuroParcs heeft met verschillende gemeenten afspraken gemaakt over de verlenging van de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. De bijna duizend Oekraïners die de vakantieparkenspecialist momenteel opvangt mogen in ieder geval tot eind 2023 in hun vakantiewoning blijven. Hiermee bieden EuroParcs en de gemeenten zekerheid aan de vluchtelingen, die sinds begin vorig jaar tijdelijk verblijven op zeven verschillende parken van EuroParcs.

EuroParcs-directeur Andries Bruil is blij dat de Oekraïense vluchtelingen tot zeker eind van dit jaar duidelijkheid hebben over hun verblijfplaats. “Al sinds de start van de oorlog in Oekraïne vangen wij op verzoek van de gemeenten vluchtelingen op in onze vakantiewoningen. Door deze mensen nu al duidelijkheid te geven, kunnen wij en de gemeenten hen meer toekomstperspectief bieden.”

Werkgelegenheid

Een aantal vluchtelingen dat verblijft op een van de vakantieparken heeft inmiddels ook werk gevonden in Nederland. Door deze verlenging maken de Oekraïners ook meer kans op de huidige arbeidsmarkt, doordat werkgevers nu ook weten dat zij daar in ieder geval heel 2023 verzekerd zijn van een woning. De Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven hebben vanwege een uitzonderingspositie geen werkvergunning nodig om te werken. Zij mogen dus betaald werk verrichten, wat gezien de krapte op de arbeidsmarkt ook voor werkgevers aantrekkelijk zou kunnen zijn.

De bijna duizend vluchtelingen zijn momenteel gehuisvest in zeven verschillende vakantieparken van EuroParcs verspreid over Nederland: Aan de Maas in Kerkdriel, Bad Hoophuizen en Veluwemeer in Nunspeet, Zuiderzee in Biddinghuizen, Bad Hulckesteijn in Nijkerk, Buitenhuizen in Velsen-Zuid en Poort van Zeeland in Hellevoetsluis.

Afspraken met woningeigenaren

De woningen waarin de vluchtelingen tijdelijk verblijven zijn overigens niet van EuroParcs zelf, maar van particuliere en zakelijke eigenaren die de recreatiewoning via EuroParcs voor verhuur aanbieden. Vanwege het langdurige karakter van de verhuur en het niet-recreatieve gebruik, is niet alleen toestemming van de gemeente nodig, maar ook van de eigenaren van de vakantiewoningen. “Gelukkig zijn deze eigenaren bereid ze nog langer te verhuren aan de vluchtelingen. Daarvoor zijn we ze dankbaar. De ervaring met deze groep gasten is ook heel goed. Ze zien de vakantiewoning echt als hun huis en gaan er zorgvuldig mee om”, aldus Bruil.

