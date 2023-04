Nominaties ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023’ bekend

Welke B&B wordt bekroond tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023? De kanshebbers voor de eretitel zijn Bed & Breakfast Peis en Vree in Feanwâlden (Friesland), B&B bij Lowieke in Klein-Zundert (Noord-Brabant) en De Bijenberg in Dedemsvaart (Overijssel). De winnaar wordt door Stichting Bed & Breakfast Nederland uitgeroepen op woensdag 10 mei.

De accommodaties zijn genomineerd op basis van de topscore die zij dit jaar behaalden in de categorie 5 tulpen, de hoogste klasse van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Dit is het officiële classificatiesysteem voor B&B’s in Nederland. Naast objectief meetbare kwaliteitsnormen, tellen ook de subjectieve gastenbeoordelingen op Bedandbreakfast.nl mee. Zo ontstaat een totaalbeeld van de kwaliteit en gastvrijheid die de B&B’s bieden.

“De genomineerde B&B’s bieden hun gasten het beste van het beste”, zegt Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “Van heerlijke bedden en een uitgebreid streekontbijt, tot een ‘Instagrammable’ interieur of privé wellness faciliteiten. Als we de enthousiaste gastenbeoordelingen daarbij optellen, dan resulteert dat in een welverdiende nominatie voor de eretitel!”

Totaaloverzicht genomineerden

Naast de hoofdprijs in de categorie 5 tulpen, worden er ook winnaars verkozen in de categorieën 2 tot en met 4 tulpen. In totaal zijn er twaalf B&B’s die kans maken op een onderscheiding binnen hun eigen klasse:

5 Tulpen: Bed & Breakfast Peis en Vree in Feanwâlden (Friesland), B&B bij Lowieke in Klein-Zundert (Noord-Brabant) en De Bijenberg in Dedemsvaart (Overijssel).

4 Tulpen: Slapen op de Waal in Beneden-Leeuwen (Gelderland), DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant) en B&B De Kreekkade in Heinenoord (Zuid-Holland).

3 Tulpen: Bed & Breakfast Kastanjehof in Spierdijk (Noord-Holland), By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland) en De Beekhoek in Glane (Overijssel).

2 Tulpen: Het Hooge Huis in Ouwerkerk (Zeeland), Koekwhouse Bed & Breakfast in Nispen (Noord-Brabant) en B&B de Roem van Altena in Uitwijk (Noord-Brabant).

Over Stichting Bed & Breakfast Nederland

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en op basis daarvan ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met behulp van 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl.