Exclusieve belevingen verkrijgbaar bij 99 Fletcher Hotels met Ticketsplus | regio

De samenwerking tussen Ticketsplus en Fletcher Hotels is officieel bekend gemaakt. Met inmiddels 99 hotels is Fletcher Hotels de grootste keten in de Nederlandse hotelbranche en richten zij zich op hotelbelevingen voor ieder budget. Met hotels door heel Nederland op fantastische locaties met een uiteenlopend aanbod aan faciliteiten voor iedere soort vakantie, weet de hotelketen als geen ander hoe zij elk verblijf tot een ware beleving maken. Door het aanbieden van de leukste uitjes en belevenissen in de omgeving van de hotels via Fletcher Tickets, wordt de hotelbeleving bij Fletcher Hotels nóg completer. Van een actieve fiets- en wandelvakantie, een bezoek aan een van de grote steden tot complete relaxvakantie, Fletcher Hotels heeft door heel Nederland hotels op de mooiste plekjes van ons land voor iedere soort vakantie. Met faciliteiten variërend van complete wellnessresorts, bowlingcenters, fitness, culinaire restaurants, ruime terrassen en de mooiste uitzichten over prachtige heuvels, steden of de zee, weet de hotelketen als geen ander hoe je hotelgasten een ware beleving bezorgd.

Compleet ticket portaal

Door het adviseren over en het aanbieden van de leukste uitjes en belevenissen in de omgeving van de hotels via de recepties, maakt Fletcher de hotelbeleving voor gasten nóg completer. Met het concept Fletcher Tickets creëert Ticketsplus een nieuw portaal om de hotelgasten van Fletcher kennis te laten maken met uitjes in de buurt en ze de regio te laten ontdekken. Door de ticketverkoop te implementeren in de customer journey worden gasten geïnformeerd en geïnspireerd. Binnenkort kunnen zij ook direct de tickets aan hun hotelboeking toevoegen, waardoor ze voor de rest van hun verblijf ontzorgd zijn. “Bij Fletcher Hotels streven wij naar een exclusieve beleving voor iedere gast. Onze hotels liggen onder andere in de duinen, de heuvels van Limburg en in historische steden. Al deze verschillende regio’s hebben ook tientallen interessante uitjes en activiteiten te bieden. De samenwerking met Ticketsplus biedt hierbij een perfecte aanvulling op onze service, waarbij we onze gasten kunnen verblijden met een uitje nabij onze hotels” – Rob Hermans, CEO Fletcher Hotels.

Relevant aanbod

Middels een platform in de huisstijl van Fletcher Hotels blijft de gast volledig in de Fletcher beleving. Receptionisten kunnen gemakkelijk inloggen en hun gasten aan de receptie verblijden met tickets voor de leukste dagjes uit in de omgeving van de hotels, met leuke kortingen. Met de nieuwe inzichten in de vrijetijdsbesteding van hun gast én de extra service, zet Fletcher Hotels een mooie stap. Niet alleen wordt de regio onder de aandacht gebracht, ook kunnen ze beter inspelen op de behoefte van hun gast waardoor de waarde van de totale vakantiebeleving stijgt. “Wij zijn trots dat we samen met de ‘Populairste Hotelketen van Nederland’, Fletcher Hotels gaan samenwerken. Vanaf nu kunnen gasten die verblijven in een van de 99 hotels op een makkelijke en leuke wijze kennis maken met de leukste activiteiten en uitjes in de buurt van het hotel. Met Ticketsplus | regio verbinden wij de hotels aan onze database aan belevenissen, daarnaast bieden we op deze manier nieuwe inzichten zodat Fletcher nog beter in kan spelen op de vrijetijdsbehoefte van hun doelgroep. Naast de ticketverkoop bij diverse vakantieparken is dit onze entree in de hotelbranche waar we ons richten op Leisure gasten.” – Willem-Jan Brabers, Directeur Ticketsplus. Klik hier voor informatie.