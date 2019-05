Kamperen zonder hond? Echt niet!

Ruim 92% van de kampeerders met een hond neemt deze altijd mee naar de camping. Is de hond niet welkom? Dan is slechts 2% van deze kampeerders bereid de hond thuis te laten in ruil voor hun campingvakantie. Dat blijkt uit een enquête die campingspecialist ACSI hield onder ruim vierhonderd kampeerders.

De allerbelangrijkste reden (volgens bijna 86%) om de hond mee te nemen, is de rol van de hond als onderdeel van de familie. Een andere reden is dat het baasje de hond niet ergens anders wil laten logeren (10%). Campings in Europa spelen daar op in door bijzondere faciliteiten zoals een hondenbar, een hondenwellness of zelfs speciale trainingscursussen aan te bieden. Die faciliteiten zijn voor de kamperende hondenbezitter doorslaggevend in de keuze voor een camping.

Ultieme hondencamping

De keuze voor de ultieme hondencamping hangt vaak af van de faciliteiten die de camping biedt voor de hond. Faciliteiten die belangrijk worden gevonden zijn onder andere wandelgebieden in de buurt van de camping (81%), hondenuitlaatveld (ruim 53%), zwemmogelijkheden met je hond (34%), hondenstrand (30%) of een hondendouche (21%). Voor 26% is de gratis overnachtingsmogelijkheid voor een hond doorslaggevend in de keuze voor een camping. Op Eurocampings.nl kunnen kamperende hondenbezitters gemakkelijk zoeken op voorzieningen zoals honden hoogseizoen en hondentoiletten. Op maar liefst 94% van de campings in Europa, die door ACSI zijn geïnspecteerd, zijn honden ’s zomers toegestaan. Op campings waar kampeerders ook kunnen overnachten met de CampingCard ACSI-kortingskaart hoeven hondenbezitters op vertoon van deze kaart niet voor hun hond te betalen (als hun hond toegestaan is). Eén hond is namelijk bij de overnachtingsprijs inbegrepen.

Feiten en cijfers

Ruim 45% van de kamperende hondenbezitters verblijft maximaal een week op dezelfde camping.

Kamperende hondenbezitters betalen gemiddeld € 2,93 per nacht voor hun hond,

Kamperende hondenbezitters nemen gemiddeld ruim 8 kilogram droogvoer en ruim 1 kilogram nat hondenvoer per hond mee.