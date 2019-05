Koos Konijn opent eigen educatief pad

Roompot Vakanties opent haar eerste Koos Konijnpad in het vakantiepark Weerterbergen in Weert. Koos Konijn komt er zijn educatief doe-, voel- en weetpad zelf inhuldigen. Indien het wandelpad bij jong en oud aanslaat, wil Roompot Vakanties het ook in andere parken uitrollen. Het natuurrijke familie- en vakantiepark Weerterbergen (Weert) van Roompot Vakanties huldigt officieel het splinternieuwe en eerste Koos Konijnpad. Mascotte Koos Konijn kwam hiervoor het spreekwoordelijk lintje zelf doorknippen met parkmanager Jos Coumans.

9 opdrachten

Het doe-, voel- en weetpad is een kindvriendelijke speurtocht die zowel jong als oud zal boeien. Verspreid over het 1km wandelpad wachten 9 opdrachten op hen. Zo worden de kinderen en hun ouders aan de hand van foto’s gemotiveerd om 6 kruiden in het bos te vinden en hun geur te ontdekken. Een spoorzoekertje helpt hen dan weer pootafdrukken aan het juiste dier te koppelen. Ook duurzaamheid komt aan bod. Kinderen bepalen op een bord wat wel en niet in een bos hoort en spoort hen aan afval in de prullenbak te gooien. Het Koos Konijnpad zal zowel jong als oud boeien. De allerkleinsten zullen er ongetwijfeld ook heel wat plezier aan hebben. Het wandelpad is zo opgebouwd dat gasten van het vakantiepark altijd kunnen instappen en links- of rechtsom kunnen lopen.

Uitrol naar andere parken

Bij Roompot Vakanties is men alvast enthousiast over dit eerste wandelpad. Indien de reacties van de gasten even enthousiast zijn, wilde grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland dit concept ook naar andere bosrijke en strandvakantieparken uitrollen. Op vakantiepark Weerterbergen is bovendien het allereerste Koos Konijn Foundation Vakantiehuis te vinden! Het speciaal ingerichte vakantiehuis is op initiatief van de Koos Konijn Foundation, dat onder andere vakanties organiseert voor gezinnen die het moeilijk hebben. Hier kunnen gezinnen zorgeloos genieten!