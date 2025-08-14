Explosieve groei voor Recreatie Vakbeurs 2025

De belangstelling voor Recreatie Vakbeurs 2025, hét toonaangevende vakevenement voor recreatieprofessionals in de Benelux, is groter dan ooit. De beurs, die plaatsvindt op 11, 12 en 13 november in Evenementenhal Hardenberg, groeit dit jaar naar maar liefst negen hallen. Zeven hallen zijn inmiddels volledig volgeboekt; in de overige hallen is nog slechts beperkte ruimte beschikbaar, onder meer binnen de segmenten Tuin & Park en Mobiliteit. Met meer dan 340 verwachte exposanten wordt een nieuw record gevestigd.

“Voor de zomervakantie waren hallen 1 tot en met 5 al volledig gevuld,” zegt Nick Bouwmeester, accountmanager van Recreatie Vakbeurs. “Nieuw dit jaar is hal 8, waar het segment ‘Indoor Innovation Playground’ is toegevoegd. Bezoekers maken hier kennis met de nieuwste innovaties op het gebied van indoor recreatie.”

Horecaleveranciers

Ook het horeca-aanbod krijgt een vernieuwde invulling. In hal 7 verrijst een sfeervolle horecastraat waar het segment ‘Horecaleveranciers’ wordt gepresenteerd, direct grenzend aan de segmenten Tuin & Park, Mobiliteit en Bijzonder Overnachten. Met gerenommeerde namen als VHC Actifood, Bunzl Foodservice en Unox Netherlands belooft dit een van de smaakmakers van de beurs te worden.

Een bijzonder nieuw onderdeel is het nieuwe programmaonderdeel ‘Chefs’ Gemak’. Hier verzorgt VHC Actifood live demonstraties waarin gemak en kwaliteit samenkomen in de moderne recreatiehoreca.



Side-events

Op woensdag 12 november organiseert de vakbeurs het side-event ‘Deutschland Live’, met een inspirerend programma voor zowel Duitse als Nederlandse ondernemers. In samenwerking met onder andere NBTC en het Duits Verkeersbureau staat de vraag ‘Hoe ziet de Duitse recreatiebranche eruit in 2030?’ centraal.

Op donderdag 13 november kan er deelgenomen worden aan ‘Dagrecreatie Live’, waar bezoekers worden ondergedompeld in de nieuwste trends en uitdagingen binnen de dagrecreatie. Eén van de hoogtepunten van dit programma is de bekendmaking van de nominaties voor het Go-Kids Leukste Uitje 2026.

Beide side-events vinden plaats in het Recreatie Dorp, gelegen bij hal 7. Aanmelden voor deze side-events kan via de registratieportal, die op 1 september opent. “Recreatie Vakbeurs is hét moment in het jaar voor recreatieprofessionals in de Benelux om inspiratie op te doen voor het komende seizoen. Er zijn nog enkele stands beschikbaar in de segmenten Tuin & Park, Mobiliteit, Bijzonder Overnachten en het Recreatie Dorp,” aldus Bouwmeester. Noteer 11, 12 en 13 november 2025 in de agenda voor Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Meer informatie is te vinden op: recreatie-vakbeurs.nl