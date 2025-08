Recordaantal lastminute-boekingen: 37% boekt binnen een week voor vertrek

Meer flexibiliteit en spontane uitjes zorgen voor recordaantal boekingen op korte termijn. Volgens Robin Buur van HotelSpecials laat dit zien dat vakantiegangers steeds meer flexibiliteit eisen. ‘We zien een duidelijke verschuiving naar beleving en gemak op het laatste moment.’

Haarlem, 05 augustus 2025 : Vakantiegangers wachten steeds langer met het boeken van hun verblijf. Uit nieuwe cijfers van HotelSpecials.nl blijkt dat meer dan een derde van alle boekingen in juli 2025 bestaat uit lastminuteboekingen. De trend duidt op een groeiende behoefte aan flexibiliteit, spontane tripjes en profiteren van scherp geprijsde aanbiedingen.

Spontane boekingen populairder dan ooit

Volgens HotelSpecials is vooral de combinatie van goed weer, vrije weekenden en aantrekkelijke acties verantwoordelijk voor de stijging. De meeste boekingen vinden plaats binnen zeven dagen voor aankomst, met een piek in boekingen op maandag en donderdag. Hotels in eigen land blijven het meest geboekt. De populairste regio’s zijn de kust van Nederland, Zuid-Limburg, de Veluwe, Biesbosch en de Utrechtse Heuvelrug. Ook hotels net over de grens in Duitsland of België zijn populair, vooral in de natuur of op rustige locaties. Steeds vaker boeken gezinnen en stellen een korte vakantie op het laatste moment, bijvoorbeeld voor een weekend of een midweek.

Meer belangstelling voor aanpasbare verblijfsopties

Uit de analyse blijkt dat de voorkeuren van reizigers verschuiven. Arrangementen met flexibele voorwaarden, zoals gratis annuleren of omboeken, worden steeds vaker gekozen. Daarnaast is er een toename in de belangstelling voor pakketten met aanvullende services, zoals een inbegrepen diner, late check-out of kamerupgrade. Reizigers geven deze zomer de voorkeur aan comfort en flexibiliteit, gecombineerd met extra voorzieningen tegen een scherpe prijs.

Inzichten uit de markt:

37% van boekingen in juli zijn last minute Populairste boekingsdagen: maandag en donderdag Meest geboekt: 1–3 dagen voor vertrek Populaire regio’s: kust van Nederland, Zuid-Limburg, de Veluwe, Biesbosch en de Utrechtse heuvelrug Voorkeuren: wellness, flexibele voorwaarden, VIP-deals Grootste stijging: stelletjes en gezinnen boeken kort van tevoren

Conclusie

Reizigers boeken in 2025 vaker spontaan en kort van tevoren, vooral dankzij het ruime aanbod van lastminute-aanbiedingen en de wens naar meer flexibiliteit. De vraag naar bijzondere arrangementen blijft groeien, waarbij beleving en gemak voorop staan.