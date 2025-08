Groepsvakanties: leuk, totdat we een keuze moeten maken over het restaurant

Voor zes op de tien Nederlanders is tijd doorbrengen met geliefden dé reden om op groepsvakantie te gaan, maar met verschillende mensen en wensen is dat niet altijd zonder uitdagingen. Iedereen tevreden houden tijdens een groepsvakantie is makkelijker gezegd dan gedaan. Interhome deed onderzoek naar de grootste struikelblokken en voorkeuren tijdens een groepsvakantie in een vakantiehuis.

Samenstelling belangrijk

Groepsreizen zijn voor veel Nederlanders aantrekkelijk, maar vooral als de samenstelling klopt: 25% staat er positief tegenover als het met de juiste mensen is. Voor 7% is een groepsvakantie juist de uitgelezen kans om het contact weer op te zoeken met naasten. Toch geeft de meerderheid (54%) de voorkeur aan reizen in kleinere gezelschappen of solo. Daarnaast vindt 15% groepsreizen te stressvol, vooral door het rekening houden met allerlei verschillende voorkeuren.

Toch zijn er duidelijke redenen waarom groepsreizen wél aanspreken: voor 59% is het samen tijd doorbrengen met geliefden de belangrijkste motivatie. Voor andere Europese landen is dit ook de drijfveer. Daar ligt het percentage zelfs nóg een stukje hoger, namelijk op 72%.

Bestemming kiezen lastig, accommodatie nog lastiger

Voor veel groepsreizigers begint de uitdaging al bij het kiezen van de bestemming: wordt het een autovakantie of stappen we in het vliegtuig? En gaan we richting de kust of toch het binnenland in? 53% vindt de keuze van bestemming lastig. De grootste hobbel is echter het vinden van een accommodatie die aan ieders wensen voldoet (58%). Het prikken van een datum is voor 40% een struikelblok – opvallend minder dan het Europese gemiddelde van 59%.

Comfort en gezelligheid centraal

Eenmaal op bestemming draait het vooral om comfort en gezelligheid. Ruime en comfortabele slaapkamers (72%) staan met stip op één wanneer we in groepen reizen. Ook de mogelijkheid om samen te eten speelt een grote rol: 59% wil een grote tafel waar iedereen aan kan schuiven. Daarnaast mag een gezellige buitenruimte (58%) niet ontbreken om in te ontspannen, net als voldoende badkamers (56%) om wachtrijen te voorkomen. Tot slot is een goed uitgeruste keuken voor de helft van de groepsreizigers een must.

Ideale kamertemperatuur opvallend discussiepunt

Voor Nederlanders is de temperatuur in een vakantiehuis niet slechts een detail, maar een serieus discussiepunt: 45% zegt hier tijdens een groepsvakantie wel eens onenigheid over te hebben, tegenover slechts 5% van de andere Europeanen.

Toch is de grootste bron van discussie iets anders: het bepalen van waar en wat er gegeten wordt (50%). Ook de keuze van activiteiten zorgt bij 45% voor wrijving. De één wil ontspannen, de ander actie; daar moet een middenweg in worden gevonden.

Landelijke gebieden positiever over groepsreizen

In Drenthe, Friesland, Flevoland en Zeeland zijn mensen iets positiever over groepsvakanties dan in de rest van onze provincies, daar zien ze het als een goede kans om de gezelligheid op te zoeken met hun geliefden. In Zuid- en Noord-Holland heerst meer verdeeldheid; daar vinden veel mensen het stressvol om met ieders wensen rekening te houden. Limburg en Groningen reizen liever in een vertrouwde groep, terwijl inwoners van Utrecht het minst enthousiast zijn en liever solo of in kleine gezelschappen reizen. Opvallend: stedelingen lijken iets meer te letten op groepsdynamiek, terwijl mensen uit landelijke gebieden juist meer openstaan voor groepsreizen. Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek en de voorkeuren van andere Europese landen? Bekijk ze hier.