De Groene Route op Hiswa te Water 2025: hét kompas voor duurzaam varen

Tijdens de komende editie van de Hiswa te Water, van 3 t/m 7 september 2025 in de Bataviahaven in Lelystad, introduceert de organisatie De Groene Route: een overzichtelijke route langs exposanten die actief zijn op het gebied van elektrisch en hybride varen.

Bezoekers die geïnteresseerd zijn in duurzamere vormen van voortstuwing – van elektrische buitenboordmotoren tot complete hybride installaties – kunnen bij aankomst op de beurs terecht bij een speciale informatiestand bij de entree. Daar ontvangen zij een overzicht van alle werven, leveranciers en installateurs die op de beurs boten, producten en diensten aanbieden op het gebied van emissievrij en emissiearm varen.

Herkenbare aanduiding op de beursvloer

De deelnemende exposanten zijn op de plattegrond én op de beursvloer duidelijk herkenbaar: bij hun standnummer en bedrijfsnaam is een groene cirkel geplaatst. Daarmee kunnen bezoekers eenvoudig hun eigen route uitstippelen langs de meest innovatieve duurzame oplossingen binnen de watersport.

“We zien een informatiebehoefte naar elektrische en hybride varen. Met De Groene

Route maken we het voor bezoekers makkelijker om te zien welke partijen hier concreet mee bezig zijn,” aldus Arjen Rahusen, directeur van Hiswa te Water.

Samenwerking en initiatief

De Groene Route is een initiatief van de Hiswa te Water, in samenwerking met Marcel Schaap, die met zijn jarenlange ervaring en netwerk op dit gebied heeft bijgedragen aan de inhoudelijke invulling van de route. De Stille Boot, leverancier van elektrische aandrijfsystemen en voorvechter van emissievrije watersport, is een trotse sponsor van dit initiatief.

Over Hiswa te Water

De Hiswa te Water is de grootste in-water bootshow van Noord-Europa. Met meer dan 400 boten in het water en talloze stands op de wal is het dé plek voor watersportliefhebbers en professionals in de watersport. In 2025 krijgt duurzaamheid een centrale plek met De Groene Route als verbindend thema.