Europa-Park opent westernstadje Silver Lake City

Het Wilde Westen komt tot leven in het Europa-Park Resort. Het voormalige Camp Resort is flink uitgebreid en is onder de nieuwe naam Silver Lake City uitgegroeid tot een authentieke locatie om te overnachten. De 36 nieuwe, gedetailleerde Western Houses en 68 nieuwe comfort-caravanplaatsen zorgen voor een ontspannen verblijf. Ook op culinair gebied is er behoorlijk geïnvesteerd. Gasten kunnen voortaan terecht in het sfeervolle buffetrestaurant Diner Station en de gezellige Wild Horse Bar. De speeltuin met stoomlocomotief en minigolfbaan Gold Rush Golf maken de beleving compleet. In 2026 breidt Silver Lake City nog verder uit met de Riverside Western Lodge met 120 kamers en een heuse brouwerij.

Western Feeling tijdens je verblijf

De 36 nieuwe Western Houses, die bij het meer van Silver Lake City staan, bieden plaats aan vier of zes personen en zijn voorzien van een eigen badkamer en andere voorzieningen zoals een terras, klimaatbeheersing en een minikoelkast. Samen met de bestaande huifkarren, blokhutten en tipi’s vormen ze het overnachtingsaanbod van Tipi Town. Europa-Park Caravaning is de naam van het gedeelte waar je kunt verblijven in de eigen caravan of camper. Dit is uitgebreid met 68 comfort-caravanplaatsen. Het overnachtingsaanbod van Silver Lake City bestaat verder nog uit Europa-Park Camping voor gasten met een eigen tent.

Smullen als in het Wilde Westen

Centraal in de uitbreiding van 2025 staat het grote buffetrestaurant Diner Station, dat is ingericht als een oud westernstation, compleet met authentieke coupé’s met zitplaatsen. Daar kunnen gasten genieten van smakelijke hamburgers, knapperige salades, gegrilde kip of knapperige aardappelpartjes. De Wild Horse Bar is de perfecte plek om een actieve dag ontspannen af te sluiten. In een rustieke saloon-sfeer kunnen gasten genieten van vers getapt bier, klassieke cocktails en geselecteerde sterke dranken. Wie de avond liever op een speelse manier wil afsluiten, kan een keu ter hand nemen voor een potje biljart.

Van minigolf tot bull riding: nieuwe activiteiten voor jong en oud

De allerkleinsten kunnen zich uitleven in een nieuwe avontuurlijke speeltuin in de vorm van een locomotief. Voor het hele gezin is er de minigolfbaan “Gold Rush Golf” in western-stijl met twaalf bijzondere holes. Dapperen kunnen zich bewijzen bij bull riding. Wie het wat rustiger aan wil doen, kan een plekje zoeken bij een van de kampvuren of aan het zwemmeertje. Entertainment, zoals live muziek en lassoshows, dragen elk weekend bij aan een gezellige Wild West-sfeer.

Sterke infrastructuur voor geweldige belevenissen

In het kader van de uitbreidingen zijn een nieuwe toegangsweg en in totaal ongeveer 700 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De moderne parkeergarage, direct naast Silver Lake City, maakt met 580 parkeerplaatsen het verblijf van bezoekers vanaf nu een stuk makkelijker. Deze uitgebreide investeringen in de infrastructuur onderstrepen de langetermijnvisie van Europa-Park om zijn gasten onvergetelijke belevenissen te bieden in een unieke sfeer.

Uitbreidingen in 2026

Het hart van de uitbreiding in 2026 is de Riverside Western Lodge, met 120 kamers in de stijl van het Wilde Westen. Bij deze expansie laat Europa-Park ook zijn maatschappelijke betrokkenheid zien: Silver Lake City krijgt een plek voor gezinnen met kinderen die kanker hebben overwonnen. In de buurt van de Riverside Western Lodge komt in 2026, in nauwe samenwerking met de “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.”, het kinderhuis “Kleine Helden” tot stand. Daar krijgen de kinderen en hun families een gratis en zorgeloze tijd. De ambassadeur van het nieuwe huis is de Zwitserse muzikant en internationale ster DJ BoBo.

In 2026 komt er ook een brouwerij die het eigen Europa-Park-bier gaat maken. Het zelfgebrouwen bier kun je daarna genieten in de ernaast gelegen “Wild Horse Bar”. Tenslotte krijgt het VR-avontuur YULLBE GO een nieuwe plek in Silver Lake City en zorgt voor interactief plezier met de nieuwste technologie. Vanaf 2026 is er dus genoeg plek voor meer dan 2.000 gasten, van je eigen tent of caravan tot blokhutten, tipi’s en huifkarren tot comfortabele kamers in westernstijl. Silver Lake City in het Europa-Park Resort is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de onderneming en belooft avontuur, ontspanning en entertainment voor het hele gezin.