Zwarte Zaterdag: traditioneel forse piek in pechmeldingen verwacht

1 op 5 automobilisten zonder inzittendenverzekering, bij camperrijders ontbreekt extra dekking in ruim kwart van gevallen Honderden kilometers file, vermoeide bestuurders en zomerse hitte. Het zijn de vaste ingrediënten van de zwarte zaterdagen die miljoenen Nederlanders op 26 juli en 2 augustus weer zullen beleven. Op het hoogtepunt van de bouwvak trekken vakantiegangers massaal naar het zuiden en leidt de toenemende verkeersdrukte tot de nodige risico’s op de weg. Niettemin blijkt 1 op de 5 automobilisten zonder inzittendenverzekering op pad te gaan, weet verzekeraar Univé. Volgens de coöperatie ontbreekt deze dekking bij camperrijders zelfs in meer dan een kwart van de gevallen.

Meer incidenten op zwarte zaterdagen

Jaarlijks staan de zwarte zaterdagen garant voor een ongekende verkeersdruk. In landen als Frankrijk, Duitsland en Italië worden traditioneel files van honderden kilometers gemeld. “Op de laatste zaterdag van juli en de eerste van augustus registreren we bovendien de meeste pechgevallen van het jaar,” zegt Henkjan Matthijs, manager Mobiliteit bij Univé. “In 2024 noteerde onze Pechhulp -alarmcentrale bij VHD op deze dagen respectievelijk 290% en 140% meer meldingen dan op een gemiddelde zaterdag.”

Drukte, vermoeidheid en hitte

Een stijging die volgens Matthijs het gevolg is van vermoeide bestuurders die vaak ’s nachts al zijn vertrokken, lang in de auto zitten bij hoge temperaturen en gedurende de dag te maken krijgen met verlies van concentratie en reactiesnelheid. “Het is precies de combinatie van drukte, vermoeidheid en hitte die zorgen voor een toename van incidenten,” aldus Matthijs.

Zonder extra dekking op pad

Onderzoek laat zien dat 62% van de Nederlanders met de auto op vakantie gaat dit jaar en dat 57% kiest voor juli of augustus om deze in te plannen. Analyse van Univé leert dat 18% van de automobilisten op pad gaat zonder inzittendenverzekering en dat camperverzekerden in 27% van de gevallen afzien van aanvullende bescherming. Bij jongere autoverzekerden tot 30 jaar, de groep automobilisten met een hoger schaderisico, wordt met 1 op de 4 gevallen ook minder vaak extra dekking gekozen dan gemiddeld.

Onbekend

Volgens Henkjan Matthijs zijn veel mensen onvoldoende bekend met de inzittendenverzekering en wat deze precies dekt. “De naam wekt de indruk dat het alleen om passagiers gaat, maar juist de bestuurder is zonder deze aanvullende verzekering niet beschermd bij letsel of schade,” legt hij uit. “Een inzittendenverzekering biedt dekking voor álle inzittenden, ook als de bestuurder zelf het ongeval veroorzaakt. Waar een standaard autoverzekering alleen schade aan derden vergoedt, zorgt deze dekking ervoor dat ook de bestuurder zelf aanspraak kan maken op een vergoeding.”

Niet slechts voor medische kosten

Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar zou volgens Matthijs net zo vanzelfsprekend moeten zijn als een standaard autoverzekering. “Zonder deze aanvullende dekking kunnen de kosten voor medische hulp of revalidatie in de nasleep van een ongeluk volledig op de bestuurder zelf neerkomen, wat een grote financiële impact kan hebben,” legt hij uit. “Wat veel mensen bovendien niet weten, is dat de dekking niet beperkt blijft tot dit soort medische kosten. Ook gevolgschade zoals smartengeld, hulp in het huishouden, aanpassingen aan de woning, vervanging van een weggevallen inkomen of zorg en revalidatie voor een bij het ongeluk betrokken huisdier valt onder dit type verzekering.” “Het zijn precies dat soort situaties,” besluit Matthijs, “die laten zien waarom je een inzittendenverzekering achter de hand wil hebben. Maar waarvan je hoopt dat je er nooit een beroep op hoeft te doen.”