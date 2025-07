Meer bezoekers, hogere kosten: financiële druk op poppodia groeit

De Nederlandse poppodia presenteerden 3% meer optredens en ontvingen 8% meer publiek in 2024 dan het jaar ervoor. Ondanks stijgende publieksinkomsten en hogere subsidies, daalde het financiële resultaat bij de meeste podia. De kosten voor onder meer personeel, programmering en huisvesting stegen sneller dan de inkomsten.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) waarschuwt dat het Nederlandse live popmuziekcircuit zonder structureel robuuste subsidiëring dreigt te worden teruggeworpen naar de vorige eeuw. Daarmee verliest het zijn vermogen om nieuw poptalent en nieuw publiek aan te trekken en wordt het pop-ecosysteem, waarop het (inter)nationale succes van onze popsector rust, ondermijnd.

Meer muziek en meer publiek

In 2024 presenteerden de poppodia 30.831 optredens door artiesten, die samen 6.885.354 bezoekers trokken. Daarmee ontvingen de poppodia 8% meer publiek dan in 2023. Deze ontwikkeling was niet overal gelijk: bij 64% van de podia steeg het aantal bezoeken, terwijl 36% juist een daling rapporteerde.

Meer podia maken verlies

De totale uitgaven van de poppodia bedroegen € 255,3 miljoen in 2024, een stijging van 14% ten opzichte van 2023. De inkomsten stegen met 12% tot € 253,1 miljoen. Voor ruim de helft van de poppodia betekende dat een negatief resultaat. Waar kaartverkoop en horecaomzet stijgen, houden ze geen gelijke tred met de stijgende lasten. Programmakosten gingen in 2024 met 17% omhoog, personeelskosten met 16%. Artiesten, techniek, personeel, inkoop: alles werd duurder. Tegelijk blijft een flink deel van de gemeentelijke subsidies achter bij de inflatie. In 2024 kwam 93% van alle subsidies die de poppodia ontvingen van gemeenten. Vorig jaar kreeg 15% van de podia helemaal geen indexering van de gemeentelijke subsidie. Voor dit jaar verwacht 36% van de podia nul groei in gemeentelijke steun.

Fair Pay zonder Fair Funding

VNPF-leden staan onder druk om artiesten beter te betalen (fair pay), maar daar staan nauwelijks extra middelen tegenover. Dat is op termijn onhoudbaar. Ook het aandeel vrijwilligerswerk daalt al jaren en betaald werk neemt toe. Dit maakt de loonkostenstructuur zwaarder. Tegelijk is de ruimte om te bezuinigen beperkt en zijn de marges flinterdun.

Een publiek belang onder druk

De VNPF benadrukt dat poppodia een onmisbare schakel zijn in het culturele ecosysteem. De podia koppelen publiek aan maker en andersom, bieden ruimte voor experiment en dragen bij aan het succes van het (inter)nationale live popmuziekcircuit. Ook de artiesten die nu in de grote stadions optreden begonnen ooit hun carrière in de kleinere poppodia. Zonder voldoende financiering komt die functie in gevaar. Dit leidt tot minder artistiek risico, minder ruimte voor nieuw talent, minder diversiteit en minder toegankelijkheid.

Gemeenten snijden in hun eigen kracht

“Wie nu niet investeert, verliest straks veel meer,” zegt VNPF-directeur Berend Schans. “Gemeenten hebben er zelf het meeste bij te verliezen: een gezond popklimaat levert aantoonbaar economische en maatschappelijke waarde op. Van horecabestedingen tot aantrekkingskracht op jongeren en bedrijven. Poppodia zijn de R&D-afdeling van het niet-gesubsidieerde popcircuit. Nederland heeft iets unieks opgebouwd. Dat dreigen we nu weg te bezuinigen.”



Alle cijfers op een rij

Het volledige rapport ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2024’ bevat data over programma, publiek, personeel, inkomsten en uitgaven van 59 poppodia en 41 festivals en is te vinden op www.vnpf.nl.

Bekijk hier dit persbericht online: https://vnpf.nl/nieuws/meer-bezoekers-hogere-kosten-financiele-druk-op-poppodia-groeit/

Download hier de volledige publicatie (PDF): https://vnpf.nl/content/uploads/2025/07/VNPF-POPPODIA-EN-FESTIVALS-IN-CIJFERS-2024.pdf