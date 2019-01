Het nieuwe jaar kon niet beter beginnen voor Preston Palace. Voor de vijfde keer op rij sleept het populaire all-inclusive hotel en uitgaanscentrum de titel ‘Familiehotel van het Jaar’ in de wacht. Op zondag 13 januari werd de Award tijdens de Vakantiebeurs uitgereikt.

Kwaliteit, originaliteit en variatie

Preston Palace werd uit negentig kanshebbers genomineerd door de ‘Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards’-vakjury. Deze beoordeelde de wijze waarop Preston Palace inspeelt op de wensen van kinderen en hun familie. Daarbij werd onder andere gelet op het inlevingsvermogen in de doelgroep en de waarborging van de kwaliteit, de originaliteit en variatie van het activiteitenprogramma, gericht op zowel het kind als het hele gezin.

Overtuigend

Vervolgens lag het lot volledig in handen van het publiek. Over de loyaliteit en waardering van de achterban is geen twijfel mogelijk. Die is zeer groot. Met maar liefst 84% van de stemmen behaalde Preston Palace ruimschoots de meerderheid om de Award ‘Familiehotel van het Jaar’ glansrijk te winnen.

Trakteren op prijzen

De komende periode is het feest op de Preston Palace Facebookpagina. Ter gelegenheid van de vijfde Award wordt vanaf 15 januari de High Five Winactie georganiseerd. Fans maken vijf keer kans op een prachtige prijs. Daar blijft het overigens niet bij. Ook op Instagram wordt volop getrakteerd. Klik hier voor informatie.