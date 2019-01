Nieuwbouw De Hoge Veluwe

Op woensdagmiddag 16 januari legde Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, een steen om de bouwwerkzaamheden van het nieuwe multifunctionele publieksgebouw van Het Nationale Park De Hoge Veluwe te markeren. Cornielje heeft goede banden met het Park en is lid van de Raad van Advies. De steenlegging is de laatste publieke handeling die hij als commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland heeft uitgevoerd. Onder de aanwezigen waren onder andere mr. Fred de Graaf, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Park, en representanten van aannemersbedrijf Rots Bouw B.V., van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, van architectenbureaus Monadnock/De Zwarte Hond en van het Park. Na een welkomstwoord door de heer Van Voorst tot Voorst, directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, legde de heer Cornielje de steen. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om de bouwlocatie te bezoeken. Naderhand is er in het tijdelijke Parkrestaurant getoast op een goed verloop van het nieuwbouwproject.

Het Nieuwe Hart van De Hoge Veluwe

Het nieuwe publieksgebouw van Het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt het hart van het Park, de plek waar bezoekers elkaar treffen en samen de schoonheid van natuur, kunst en architectuur kunnen beleven. Het multifunctionele gebouw zal het Parkrestaurant, een informatiecentrum, zalen en de Parkwinkel huisvesten. Het ontwerp is van de hand van de architectencombinatie Monadnock/De Zwarte Hond, Antea Group is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bouwmagazine 99

Anton en Helene Kröller-Müller, de grondleggers van het Park, brachten natuur en kunst ‘tot nut en genot der gemeenschap’ bijeen, met als icoon het Jachthuis Sint Hubertus dat in 1920 werd geopend. In 2019, 99 jaar later, voltooit het Park de bouw van een nieuw iconisch gebouw. Ter ere van dit heugelijke feit geeft het Park een magazine uit omtrent de bouw. Magazine 99 is te lezen via www.hogeveluwe.nl/magazine99.