Feyenoord en EuroParcs Group genomineerd voor Europese award

Feyenoord en EuroParcs Group zijn genomineerd voor de ECA Corporate Partnership Award. Na de belangrijkste nationale sponsorprijzen – twee gouden SponsorRingen – volgt nu ook internationale erkenning voor de in het oog springende samenwerking tussen de club en haar hoofdpartner.

ECA is een onafhankelijke Europese associatie die sinds de oprichting in 2008 meer dan 230 voetbalclubs vertegenwoordigt. De Corporate Partnership Award wordt uitgereikt aan clubs en partners die een partnership tot een groot succes hebben weten te maken. Feyenoord en Droomparken komen hiervoor in aanmerking, omdat de samenwerking aantoonbaar heeft geleid tot waardering en succes voor het merk Droomparken, dat onderdeel is van EuroParcs Group. Inmiddels prijkt de naam EuroParcs op het Feyenoord shirt.

Eerder noemde de hoofdjury van de SponsorRingen het partnership van Feyenoord en Droomparken, ondersteund door sportmarketingbureau House of Sports, als een schoolvoorbeeld van hoe sponsoring hoort te zijn. Dit omdat de naamsbekendheid van Droomparken en EuroParcs de afgelopen seizoenen fors is gestegen, terwijl de partner zowel Feyenoord als haar supporters in het hart heeft gesloten en geweldige businessresultaten heeft bereikt.

De structuur van het partnership wordt binnen het vakgebied sponsoring geroemd en wordt gezien als de belangrijke basis voor het succes. Hieraan liggen het definiëren van duidelijke doelstellingen, een aansprekende strategie en het zeer intensief meten van de resultaten ten grondslag. Naast prominente zichtbaarheid rondom de wedstrijd spelen de alom bekende campagnes waarin Jan Boskamp de hoofdrol vertolkt een belangrijke rol in het succes van de samenwerking.

De winnaars van de ECA Corporate Partnership Award worden begin september bekendgemaakt.