Onderzoek gestart naar oud-bestuurders D-reizen

Oud-bestuurders van het failliete D-reizen moeten er rekening mee houden dat er nog een onderzoek komt naar hun handelen in de laatste maanden van de reisonderneming. Curatoren bereiden een bodemprocedure voor tegen de voormalige directie.

Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag van de curatoren van D-RT Groep, het moederbedrijf van D-reizen. De curatoren hebben nog een paar weken om die procedure aan te spannen, maar schrijven dat zij dat zullen gaan doen.

De curatoren zullen naar eigen zeggen een uitgebreid onderzoek laten verrichten naar de kort vóór faillissement doorgevoerde herstructurering en naar alle geldstromen die bij moederbedrijf D-RT hebben plaatsgevonden. ‘Er zal in kaart worden gebracht wat er met alle gelden is gebeurd (vouchergelden, terugbetalingen, luchtvaartmaatschappijen NOW-subsidies, etc.).’

D-reizen was een van de grootste reisbemiddelaars van het land, met 1077 werknemers, een hoofdkantoor in Hoofddorp en een callcenter in Breda. De onderneming werkte via agenturenovereenkomsten met diverse touroperators. Grootste klant was TUI Nederland. Voor de uitbraak van het virus realiseerde het een gefactureerde omzet van €500 mln, maar was toen al wel verlieslatend. De financiële situatie zou in de coronatijd alleen nog maar verslechteren.

De onderneming werd eind 2020 gekocht door twee Nederlandse ondernemers van een Duitse reisonderneming. Mede door de aanhoudende coronacrisis ging hun bedrijf dit voorjaar failliet. Van de 285 winkels zullen er maximaal 140 een doorstart maken onder Prijsvrij, een reisbedrijf met een Duitse supermarktketen als grootaandeelhouder. De overige winkels zijn door de curatoren teruggeven aan de verhuurders, die ze in sommige gevallen weer verhuurden aan andere reisbedrijven.

Bron: FD