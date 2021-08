Ondanks optimisme bij TUI toch weer verlies

Het Duitse reisconcern TUI heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar opnieuw fors verlies geleden. Desalniettemin zegt het bedrijf in zijn donderdag verschenen kwartaalbericht hoop te putten uit de toename van het aantal boekingen en de positieve kasstroom in de maanden april tot en met juni.

Tussen april en juni behaalde TUI een onderliggend bedrijfsresultaat van minus €670 mln op een omzet van €650 mln. Op iedere euro omzet werd dus ruim een euro verlies gemaakt. De schade was evenwel aanzienlijk minder groot dan in het vergelijkbare derde kwartaal van 2020, toen corona net in alle hevigheid was losgebarsten. Toen boekte het concern een verlies van €1,2 mrd op een omzet van nog geen €72 mln.

TUI-topman Fritz Joussen legde liever de nadruk op de groei van het aantal boekingen. Sinds mei zijn die met 1,5 miljoen opgelopen tot in totaal 4,2 miljoen deze zomer. Dat ligt overigens nog altijd op de helft van een normale zomer. ‘We voegen iedere dag boekingen toe’, verklaarde Joussen in toelichting op de kwartaalcijfers. Hij verzekerde de financiële wereld dat de kaspositie door de stijging van het aantal boekingen gunstig wordt beïnvloed. Er zit nog zeker €3 mrd in de kas.

Nederland is een van de landen in het TUI-concern waar de boekingen dankzij versoepelingen van de reisrestricties zijn oplopen, zo stelt het bedrijf in het kwartaalbericht. TUI is hier de grootste reisaanbieder, ontstaan uit acquisities van Holland International, Arke Reizen en Kras. Het concern uit Hannover maakt de resultaten op landenniveau niet bekend.

Bron: FD