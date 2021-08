Hiswa te Water 2021 gaat niet door!

Na overleg met de desbetreffende instanties, is geconcludeerd dat de 2021 editie van de Hiswa te Water – zoals ze die graag georganiseerd zouden willen hebben – onder de huidige regelgeving van het rijk niet mogelijk is. Samen met de Gemeente Lelystad hebben ze geprobeerd een modus te vinden waarin onze exposanten optimaal tot hun recht kunnen komen en bezoekers een volwaardige beursbelevenis kunnen ervaren. Alleen dan kunnen ze voor alle partijen ook een goede watersportbeurs garanderen. Helaas is dat niet mogelijk gebleken.

Voor de organisatie, exposanten en andere betrokken, maar natuurlijk ook voor alle watersportliefhebbers, is het een grote teleurstelling dat dit mooie watersportevenement weer geen doorgang kan vinden. De organisatie van Hiswa te Water gaat nu vol goede moed aan de slag met de voorbereidingen voor de 2022 editie van de beurs, die van 31 augustus tot en met 4 september 2022 in Bataviahaven Lelystad zal plaatsvinden.