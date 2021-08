EuroParcs Group neemt camping Kreekebos over

EuroParcs Group heeft de camping Kreekebos in Westkapelle (Zeeland) overgenomen. De camping zal na 1 november worden omgebouwd tot een kleinschalig charmant vakantiepark met 36 recreatiewoningen en een groepsaccommodatie. Het nieuwe resort past geografisch gezien naadloos in het Nederlandse aanbod van EuroParcs Group. Het is een versterking van de positie van EuroParcs Group aan de Nederlandse kust.

Versterking positie

“De overname van de camping past ons prima. Hoe leuk is het dat je straks in een vakantiewoning nagenoeg op het strand zit? De camping is namelijk gelegen op zo’n 100 meter van de zee en dat willen steeds meer gasten,” aldus Andries Bruil van de directie van EuroParcs Group.

“Voor EuroParcs Group zijn niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse toeristen erg belangrijk. We zijn bij onze oosterburen met een eigen kantoor actief. Met steeds meer parken aan de kust in ons aanbod versterken we onze positie als aantrekkelijke aanbieder van vakantieparken voor de Duitse toerist.”

Vier seizoenen toerisme

Onze resorts, inclusief deze parken, bevinden zich op absolute A-locaties,” aldus Andries Bruil. “We zien dat onze parken zich mogen verheugen op een grote toeristische belangstelling. Mede als gevolg van corona kiezen veel Nederlanders voor vakantie in eigen land. Onze sector plukt hier de vruchten van. Dat geldt zeker ook voor EuroParcs Group. Onze parken zijn bij uitstek geschikt voor vier seizoenen recreatie.”

Ook in augustus zijn de EuroParcs vakantiewoningen nagenoeg voor 100% bezet.