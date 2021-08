Buitenlandse toeristen blijven weg en toch is het overal druk

Het wegblijven van de buitenlandse toeristen heeft hartje zomer amper invloed op drukte in de attracties. Nederlandse dagjesmensen zorgen toch nog voor een goed zomerseizoen in de musea en attractieparken. Er moet regelmatig nee worden verkocht omdat ze ‘vol’ zitten.

Dierentuinen en musea mogen vanwege corona maar beperkt mensen binnenlaten. Waar in het Nederlandse Openluchtmuseum normaal zo’n 15 procent van de bezoekers uit het buitenland komt, zijn er nu vrijwel uitsluitend Nederlandse bezoekers. “We missen onze buitenlandse gasten natuurlijk. Maar binnen de beperkingen van corona doen we het heel goed”, zegt T. Eenkhoorn, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum. Er komen ook veel mensen die voor corona naar het buitenland gingen. Als ze hier zijn, willen ze toch ook het museum bekijken. Hun komst is een meevaller voor het museum dat anders in de zomer volloopt met buitenlanders. Japanners, Amerikanen. Chinezen. Ze vormden in de zomermaanden meer dan de helft van het aantal bezoekers. Nu spreekt minder dan 10 procent een andere taal.

Bron: De Gelderlander