Roompot opent eerste padelbaan op Vakantiepark Kijkduin

Vakantiepark Kijkduin is het eerste Roompot park dat over een eigen padelbaan beschikt. Het vernieuwde centrumplein van het park onderging de voorbije weken een volledige metamorfose en combineert nu een vernieuwde horeca-ervaring, tal van hedendaagse en innovatieve sportmogelijkheden en entertainment.

Wie in het verleden al eens vakantie vierde op het Roompot Vakantiepark Kijkduin en er nu op centrumplein staat, zal niet geloven dat dit hetzelfde park is. De voorbije weken nam Roompot het grote centrumplein en de omliggende faciliteiten volledig onder handen.

Nieuwe horecaervaring

Centraal op het middenplein treffen gasten een moderne buitenbar waar zij heerlijke cocktails, een fris biertje en een lekker drankje voor de kinderen kunnen bestellen. De combinatie van loungezetels, hoge tafels en lagere zitplaatsen biedt aan elke leeftijdsgroep de mogelijkheid om comfortabel van dat drankje te genieten en een leuk moment met zijn gezelschap te genieten.

Grote LED-video wall en podium

Van op die plaats hebben de parkgasten ook mooi zicht op het aangrenzende nieuwe podium en grote LED-video wall waar een brede waaier aan live muziek en optredens worden gestreamed. Op het podium verschijnen Mascotte Koos en het Roompot entertainmentteam dan weer regelmatig voor een Koos Live of andere leuke activiteiten.

Het nieuwe centrumplein is zo ontwikkeld dat ouders vanaf het terras ook hun kinderen prima in het oog kunnen houden wanneer zij zich op de nieuwe speeltoestellen uitleven of de vele sportmogelijkheden uitproberen.

De trim-trail is een parcours waar het evenwichtsgevoel van de kinderen op de proef wordt genomen. Kinderen die het einde bereiken zonder een voet op de grond te hebben gezet, mogen zeker op een applaus van hun ouders rekenen. Daarna zijn de ouders aan de beurt.

Roompot Rangers

Roompot Rangers is een nieuw off-road avontuur op Vakantiepark Kijkduin die kinderen tussen 3 en 11 jaar absoluut niet willen missen. Als een echte ranger stappen ze zelf achter het stuur van een 4×4 en en banen ze zich een weg over het uitdagende parcours.

TrampolinesOok de trampolines waar de kinderen om ter hoogst springen en hun nieuwste trucjes uitproberen, zijn erg populair.

Arena: padelbaan, multisportveld en Quattro Court

Kijkduin kreeg ook een ‘Arena’ waar vrienden en een breder publiek vanop een tribune en hang-out zone zicht hebben op de eerste padelbaan die Roompot rijk is. Dit is trouwens niet niet alleen de eerste padelbaan voor Roompot, maar ook een van de weinige padelbanen op een Nederlands vakantiepark.



In de ‘Arena’ kunnen gasten ook al hun energie kwijt op het multisportveld en Quattro Court. Voetbal, basketbal, hockey, handbal en andere balsportern zijn door de multifunctionele inrichting van het eerste veld allemaal mogelijk. De Quattro Court is dan weer een nieuw concept met een vierkant panna(voetbal)veld met 4 (vier!) goals. Bijzonder aan beide velden is de ‘Nike Grind’ ondergrond. Zoals de naam doet vermoeden is die ondergrond gemaakt van gerecyclede sportschoenen.

Mini(glow)golf

Roompot voorzag ook een minigolf bij het centrumplein. Niet zomaar een minigolf uiteraard, maar een versie met 12 banen die in het voor- en najaar wanneer het donker wordt kan worden omgetoverd tot glowgolf.

Resultaat van nieuw animatie- en activieitenconcept

Het vernieuwde centrumplein en alle bijhorende activiteiten zijn het resultaat van het nieuwe en unieke animatie- en activiteitenconcept dat Roompot eerder dit voorjaar aankondigde. Roompot maakte toen bekend dat het het zomerseizoen zou aftrappen met meer dan 100 nieuwe activiteiten op maat van alle leeftijdscategorieën, dus ook van kids en tieners die vaak op vakantieparken worden vergeten omdat ze moeilijker te entertainen zijn.