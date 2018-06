Financiering Collin Crowdfund zorgt mede voor grote successen Ticketsplus

Met ruim 12 jaar ervaring in online ticketverkoop, sales- en marketingcampagnes lanceerde Ticketsplus vorig jaar haar nieuwste label Ticketsplus | regio. Dit concept biedt een totaaloplossing voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Vorig jaar november zette het bedrijf een grote stap binnen de verblijfsrecreatiesector door, i.s.m. Collin Crowdfund, een financieringstraject op te zetten. Binnen 5 minuten waren meer dan 240 investeerders overtuigd over de toekomstplannen en ambities van Ticketsplus. Zij investeren actief in de techniek en sales voor de uitwerking van deze nieuwe product-markt combinatie. Inmiddels bedient Ticketsplus een 5-tal grote spelers in de recreatie-industrie, hiervoor faciliteert zij het volledige proces m.b.t. de ticketverkoop van uitjes bij recreatiebedrijven, zowel online als offline. Bekende recreatieconsultants en vakbladen hebben inmiddels aangegeven de diensten te omarmen. ‘’Geweldig! Na het ontvangen van de financiering zijn we extreem hard gegroeid. We hebben flink kunnen investeren in de techniek, het salesproces en in uitbreiding van het salesteam. Daarnaast zijn we nog constant op zoek naar extra medewerkers om de binnenstromende aanvragen aan te kunnen!’’, aldus directeur Ticketsplus Willem-Jan Brabers.

Naast het label Ticketsplus | regio is het bedrijf ook al jarenlang erg succesvol binnen andere marktsegmenten. Deze labels houden zich met name bezig met media (samenwerkingen met o.a. kranten, via diverse bereikspartijen) of loyaliteit (samenwerkingen met spaarprogramma’s), daarnaast is Ticketsplus met haar ruime ervaring ook nog de perfecte partij voor grote en kleine evenementen in de sport-, leisure- of entertainmentindustrie. Om de groei verder door te zetten blijft het bedrijf op zoek naar uitjes, recreatiebedrijven en activatiebureau ’s die meer kennis, service en omzet willen. Daarnaast wil Ticketsplus ook graag nieuwe investeerders aantrekken om haar internationale ambities te kunnen verwezenlijken. Klik hier voor meer informatie.