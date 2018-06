Hof van Saksen creëert nieuwe culinaire belevingen

Hof van Saksen, onderdeel van Landal GreenParks, opent op donderdag 28 juni de deuren van het geheel vernieuwde Grand Café. Eyecatchers zijn het chique en verrassende interieur, de open keuken en de grote glazen panoramaramen. Het Grand Café, dat is verhuisd naar een nieuwe locatie in het centrumgebouw de Havezate, biedt gasten zowel binnen als op de twee buitenterrassen een weids uitzicht over het naastgelegen recreatiemeer.

Het levendige Grand Café wordt het culinaire hart van Hof van Saksen en zal de hele dag open zijn voor gasten. De nieuwe menukaart is verwerkt in een inspirerend magazine; daarnaast wordt gewerkt met speciale seizoenkaarten. Kinderen kunnen naast de gerechten van de kindermenukaart voortaan ook een keuze maken uit het aanbod voor volwassenen, waarbij de gerechten als kinderportie worden geserveerd. Centrale middelpunt in het Grand Café is de houtskooloven van Mibrasa, waarop vrijwel alle vis-, vlees- en groentegerechten worden bereid.

Pop-up restaurant ‘Drentsche Gastro Bar’: open vanaf 10 juli

Tijdens de zomermaanden kunnen gasten genieten van mooie streekgerechten in het nieuwe pop-up restaurant ‘Drentsche Gastro Bar’ dat op 10 juli open gaat. De gerechten worden hier geserveerd als kleine tussengerechtjes, waardoor het diner naar eigen smaak en grootte kan worden ingevuld. Alle (biologische) producten, inclusief de wijnen, worden lokaal ingekocht.

Gasten blijven verrassen

General Manager Roland Rozenbroek van Hof van Saksen: “Op culinair gebied kunnen onze gasten kiezen uit vijf restaurants met een veelzijdig aanbod: live-cooking, self-service, Italiaans en nu het vernieuwde Grand Café en de ‘Drentsche Gastro Bar’. Daar zijn we bijzonder trots op. Wij willen blijven verrassen en steeds nieuwe belevingen bieden. Dat onze gasten dit op prijs stellen zien we terug in de toename van de gastwaardering en het hoge herhaalbezoek.”

Noviteiten

Naast de culinaire faciliteiten zijn ook vernieuwingen bij de boerderijen en het serviceaanbod doorgevoerd. Zo zijn de 12-persoons boerderijen voorzien van mooie nieuwe loungebanken en hebben de 8-persoons kinderaccommodaties extra speelelementen gekregen, waaronder een zandbak in de tuin. Met het dichtbij gelegen hondenpension ‘Nieuwe Dieren’ is een samenwerkingsverband afgesloten, waardoor hondenbezitters hun huisdier voortaan – voor een paar uurtjes tot de gehele vakantie ­­– in de buurt kunnen onderbrengen. Voor de kinderen van haar eigen medewerkers heeft Hof van Saksen een crèche op het resort geopend, in samenwerking met kinderopvang Ot & Sien die ook de oppasservice voor gasten verzorgt.