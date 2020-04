Fletcher Hotels klaar voor weekendje weg op 1,5 m

In navolging op de oproep van minister-president Mark Rutte om na te denken over de 1,5 meter samenleving, is Fletcher Hotels klaar om gasten te ontvangen met deze voorzorgsmaatregelen. Zowel voor de medewerkers als voor de gasten worden op dit moment alle 100 hotels zo aangepast dat het veilig is om er een paar dagen tussenuit te gaan. De afgelopen weken hebben de medewerkers niet stilgezeten. Om de gasten zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen en risico’s op besmetting tot een minimum te beperken, zijn de hotels en restaurants volledig onder de loep genomen. Alle werkprotocollen zijn herzien, maar ook is er gedacht aan de inrichting van de hotels om volledig te voldoen aan alle nodige voorzorgsmaatregelen, waardoor gasten en personeel op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. Deze nieuwe situatie vraagt om vereiste aanpassingen en herziene procedures in de hotels en restaurants, maar ook om de flexibiliteit van de medewerkers om op andere wijze te werk te gaan. Op deze manier wordt de veiligheid en gezondheid van zowel medewerkers als gasten maximaal gewaarborgd. In de hotels zijn voor medewerkers en gasten overal desinfecterende middelen aanwezig en wordt er door middel van posters gewezen op alle richtlijnen, zoals die door het RIVM worden aanbevolen.

Fletcher niet gebruikt als zorghotels

Al sinds 15 maart jl. is Fletcher Hotels in gesprek met de meeste veiligheidsregio’s om in de hotels patiënten te ontvangen. In overleg met de GGD’s en veiligheidsregio’s zijn diverse zeer gedetailleerde draaiboeken gemaakt voor het ontvangen van verschillende type patiënten. Patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen. Het ging hierbij om zowel besmette als niet besmette patiënten. Hoewel het er in het begin op leek dat een groot aantal hotels ingezet zou gaan worden, is er uiteindelijk geen hotel ingezet. “Wij zijn blij dat het vooralsnog niet nodig is geweest om onze hotels in te zetten als zorghotel, maar hadden het mooi gevonden als we de helpende hand hadden kunnen bieden. Uiteraard blijven we klaar staan indien de veiligheidsregio’s ons nodig hebben. Voor nu hebben we weer heel veel zin om gasten in de watten te leggen, ook op 1,5 meter. Nederlanders zijn er weer aan toe om er even een paar dagen veilig tussenuit te gaan.” Aldus Rob Hermans – CEO Fletcher Hotels.