Thuis toch genieten van lichtpuntjes Overijssel

Tijdens het voorjaar voert MarketingOost normaal gesproken campagnes om toeristen naar Overijssel te trekken via VisitOost. Vanwege de corona crisis is dat geen optie. Om er toch voor te zorgen dat toerisme en recreatie in Overijssel straks weer volop tot bloei kan komen, worden door middel van diverse acties bewoners en bezoekers nu al geïnteresseerd om straks vakanties en andere activiteiten in Overijssel te ondernemen. Samen met de Provincie Overijssel wordt dit geladen met de #lichtpuntje. We hebben allemaal lichtpuntjes nodig in deze onzekere tijd. Vanuit de bank of de tuinstoel kunnen ze genieten van de eigen (thuis)provincie. Met doe-boeken en virtuele tours (her)ontdekken ze hoe mooi het dichtbij huis is. Een speciale postkaarten actie geeft mensen de gelegenheid om in contact te blijven met elkaar en uit te zien naar mooie momenten samen in Overijssel.

Let een beetje op elkaar(t)

“Een supergave actie”, noemt Alice Voorhorst, Manager Branding van MarketingOost de samenwerking met Kaartje2go.nl. Op die website klikken bezoekers een inspirerend ‘Let een beetje op Elkaar(t)’ aan, die ze naar familie, vrienden of bekenden sturen. Kaartje2go zorgt dat het kaartje (elk eerste kaartje is gratis) op de juiste deurmat valt. “Met de slogan ‘Straks gewoon weer samen…’ vertel je mensen niet alleen dat je ze mist. Je nodigt ze meteen uit om na deze rare periode weer lekker te genieten van de Overijsselse natuur, terrasjes, musea of andere uitstapjes. Samen krijg je nog meer zin in Overijssel.”

Thuis op tour door Overijssel

Alvast de bestemming bepalen voor dat eerste ‘after-corona’-uitje kan ook. VisitOost presenteert een interactieve kaart vol video’s en virtuele tours. Vanaf de bank of de tuinstoel reizen Overijsselaars de hele provincie door op zoek naar de mooiste natuurgebieden en leukste uitjes. Thuis (her)ontdekken ze hoe mooi het een paar kilometer verderop is en vergapen ze zich aan inspirerende regionale musea en bezienswaardigheden. Bezoek virtueel Museum de Waag in Deventer, bekijk alle hoeken en gaten van de Rijssense Pelmolen en struin door de moerassen van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Elke inwoner van Overijssel kan een bijdrage leveren aan deze bijzondere plekken door foto’s te delen op Instagram met #lichtpuntje. Thuisblijvers kunnen nu de eventuele verveling verslaan met het Overijssels DoeBoek om zo de voorpret voor straks te vergroten als de uitstapjes en vakantie weer mogelijk zijn. Dat staat boordevol puzzels, opdrachten, raadsels en kleurplaten die digitaal te downloaden zijn. Een speciaal ganzenbord leidt spelletjesfanaten door de hele provincie. Ze moeten, tegen het gebruikelijke advies van VisitOost in, Overijssel zo snel mogelijk zien te verlaten. Kijk voor alle provinciale inspiratie op www.visitoost.nl/lichtpuntje.