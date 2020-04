Hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur digitaal

Stichting Groenkeur past door de coronacrisis haar beleid aan omtrent hercertificering voor het persoonscertificaat Boom Veiligheid Controleur (BVC). Bijeenkomsten, trainingen, examens en daarmee ook hercertificeringsbijeenkomsten zijn tot nader order afgelast. Certificaathouders voor wie de geldigheid van het BVC-certificaat van Groenkeur in deze coronaperiode afloopt, biedt exameninstantie IPC Groene Ruimte de mogelijkheid dit certificaat te verlengen via een digitaal hercertificeringsexamen.

Digitale hercertificering

Voor elke gecertificeerde Groenkeur Boom Veiligheid Controleur geldt een hercertificeringsplicht. Middels de hercertificering wordt de geldigheid van het certificaat met vijf jaar verlengd, waardoor de BVC’er aantoonbaar vakbekwaam is.

Stichting Groenkeur en IPC Groene Ruimte hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om het hercertificeringsexamen van Boom Veiligheid Controleur via de elektronische leeromgeving van IPC Groene Ruimte aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat certificaten verlopen en kennis wegebt. IPC Groene Ruimte heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar elektronische leeromgeving waardoor zij in staat is om, naast online lessen, in een beveiligde omgeving examens af te nemen. Momenteel worden de BVC-hercertificeringsexamens getest. De eerste digitale hercertificeringsexamens voor BVC staan al op de kalender. Aanmelden is vanaf 16 april mogelijk via de website van IPC Groene Ruimte, www.ipcgroen.nl

Groenkeur Boom Veiligheid Controleur

Groenprofessionals met het Groenkeur-certificaat Boom Veiligheid Controleur (BVC) zijn in staat om op vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Bij een boomveiligheidcontrole volgt de controleur de methode Visual Tree Assessment, kortweg VTA. Boomveiligheidcontroleurs zijn gediplomeerd, verstaan hun vak en herkennen ziekten, plagen en gebreken van bomen. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de wet- en regelgeving. www.groenkeur.nl

IPC Groene Ruimte

IPC Groene Ruimte is het opleidings- en exameninstituut voor mensen die werkzaam zijn in de fysieke leefomgeving. Het vergroten van kennis en het versterken van vaardigheden en competenties zijn de expertises van IPC. Als exameninstituut toetst IPC de leerprestatie die gekoppeld is aan een opleiding of training waarbij een diplomering of certificering van toepassing is. IPC gelooft dat het overdragen van kennis en kunde bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving.

Heeft u vragen over het digitale hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur dan kunt u contact opnemen met IPC Groene Ruimte via 026-355 01 00 of stuur een e-mail naar info@ipcgroen.nl of met Stichting Groenkeur via 030-659 56 63 of info@groenkeur.nl