Fletcher Hotels maakt luxe wellness voor iedereen bereikbaar

Fletcher Hotels, de grootste hotelketen van Nederland, opent voor iedereen de deuren naar ultieme wellness- en sportervaringen dankzij de overname van vier City Resort Hotels in de steden Helmond, Leiden, Sittard en Oss. Fletcher Hotels staat bekend vanwege spectaculaire aanbiedingen in ieder segment van de hotelbranche en bestendigt vanaf 1 mei haar voor Nederland unieke positie met de aankoop van deze vier vrijwel nieuwe, luxe hotels. Peter Peters, CEO van de Fitland Groep: “Fletcher Hotels is marktleider in Nederland en een solide partij waarbij onze hotel- en wellnesscollectie in goede handen is. Bovendien blijven met deze overname de meeste of alle banen van onze medewerkers behouden.” Fletcher Hotels zet met deze aankoop de teller vanaf 1 mei 2019 op 99 hotels, verspreid over heel Nederland. De exploitatie wordt overgenomen van de betreffende hotels, alsmede de rechten en plichten van de werknemers. “Met de aanwinst van deze vier prachtige wellness-, beauty- en sporthotels continueren wij onze visie: Hotels met ieder een eigen identiteit op de juiste manier in de markt zetten zodat wij alle lagen van de bevolking een relaxte, of juist sportieve, tijd kunnen bezorgen in mooi Nederland, waarbij uiteraard de culinaire invulling tijdens een verblijf ook optimaal is. De vier hotels met de unieke en uitgebreide faciliteiten zijn een zeer waardevolle aanvulling op onze hotelportefeuille waardoor we nog meer doelgroepen aan ons kunnen binden”, aldus de CEO van Fletcher Hotels Rob Hermans. Met de overname van Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland (1 januari 2019) en het daarbij behorende restaurant ‘De Kromme Dissel’ (al bijna 50 jaar ononderbroken beloond met een Michelin Ster), is Fletcher Hotels de weg ingeslagen naar luxe. De vier nieuwe hotels stralen een en al luxe uit en beschikken allen over een compleet uitgerust Wellness Center (m.u.v. Oss) die verder gaan onder de naam Thermen Resort. Klik hier voor informatie.