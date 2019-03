TravelCheq: de giftcard voor vakantie

Een vakantie cadeau doen, of iemand in ieder geval vast een stuk op weg helpen; dat kan sinds kort met TravelCheq. Met de nieuwste gift card van Nederland kun je alle mogelijke reizen al boeken. TravelCheq is een initiatief van Christian Verschoor, de vierde generatie uit het Hardinxveldse familiebedrijf Verschoor Reizen, dat op weg is naar het 100-jarig bestaan in 2023. Hij zal zijn ouders op termijn opvolgen aan het hoofd van het bedrijf, was een paar jaar geleden de jongste touringcarchauffeur in het land en rijdt met onverminderd plezier op de Verschoor-bussen. En nu is hij druk bezig met de promotie van zijn eigen giftcardconcept. Geïnspireerd door een cadeaubon die hij zelf kreeg een paar jaar geleden. ‘Een boekenbon’, glimlacht hij. ‘Toen ik die nacht wakker werd, dacht ik ineens: waarom is dit er niet voor vakanties?’ Het concept is even simpel als doeltreffend: het geldbedrag op de TravelCheq is te verzilveren als je een reis boekt bij een van de aangesloten reisorganisaties. ‘We hebben nu veertien partners.’ Verschoor doet een kleine opsomming: ‘CruiseTravel, Regio Reisburo, Traveltroef, Peter Langhout Reizen. Ik hoop dat we in de zomer op dertig partners staan. Ik word zelf ook al door organisaties benaderd of ze mee mogen doen. Je kunt met de TravelCheqs in principe alle kanten al op: wintersport, cruises, luxe zeiljachtreizen en met organisaties als Regio Reisburo of Traveltroef kun je de hele wereld over.’ Je kunt met een gift card voor een vakantie niet zo snel een fysiek product kopen als met een boekenbon of een bloemenbon bijvoorbeeld, maar dat doet volgens Verschoor niets af aan het concept. ‘Het bedrag dat tot nu toe gemiddeld op een TravelCheq wordt gezet is 85 euro. Bij Winterliner kun je al een wintersportvakantie boeken voor 170 euro, inclusief vervoer. Je moet dan natuurlijk nog wel je skipas kopen, maar het is toch een mooi begin.’ TravelCheqs zijn originele geschenkbonnen voor particulieren, maar ook voor bedrijven; die nemen TravelCheqs af als jubileumgeschenk of voor de kerstpakketten. Christian Verschoor besluit: ‘We zijn begin dit jaar echt begonnen. We verkopen nu alleen nog online. Later komen daar fysieke verkooppunten bij. Tegen het einde van het jaar hoop ik dat de eerste tienduizend Travelcheqs verkocht zijn.’

